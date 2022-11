Un trafiquant de drogue éhonté qui a gagné des millions en vendant de la coke avait une Lamborghini avec “le crime paie” écrit sur la plaque d’immatriculation

Un trafiquant de DROGUE qui a gagné des millions en vendant de la cocaïne a fait étalage de sa richesse au volant d’une Lamborghini avec l’inscription “crime paie” sur la plaque d’immatriculation.

Daniel Harris, Leon Ley et Dale Martin, tous de Swansea, faisaient partie d’un groupe criminel organisé sophistiqué qui a fait le trafic d’environ 50 kg de coke de Londres et d’Essex vers le Pays de Galles – et a récolté de grandes récompenses en retour.

Le flash Lamborghini a été confisqué par les flics Crédit : Media Wales

Daniel Harris avait des plaques d’immatriculation avec ‘crime paye’ écrit dessus Crédit : Media Wales

L’année dernière, le trio a été condamné à de longues peines de prison, mais l’affaire est retournée devant le Swansea Crown Court pour une audience sur les produits du crime où certains de leurs gains mal acquis ont été confisqués.

Le tribunal a appris que les enquêteurs financiers avaient conclu que le gang avait profité de leur criminalité à hauteur de 6 millions de livres sterling et que jusqu’à présent, des actifs et des espèces d’une valeur de près de 268 000 livres sterling avaient été localisés.

Parmi ceux-ci figurent une voiture de sport Lamborghini, un Range Rover, des caravanes de luxe et des dizaines de milliers de livres en espèces.

Dans le cadre de leur enquête, la police a récupéré des plaques d’immatriculation de Harris portant le slogan «le crime paie».

D’autres enquêtes financières sont en cours pour identifier des actifs supplémentaires.

L’opération de trafic de drogue a été découverte à la suite du vol à main armée choquant des occupants d’une camionnette attendant aux feux de circulation Dyfatty de Swansea en 2020.

Le chauffeur et son passager se sont avérés être des coursiers transportant de la cocaïne et 106 000 £ en espèces pour le compte de gangsters londoniens, et le vol a conduit à une importante enquête de la police du sud du Pays de Galles portant le nom de code Operation Tilbury.

Daniel Francis Harris, âgé de 40 ans, de Sketty, Swansea, a ensuite été condamné à 16 ans de prison pour son implication dans le complot transfrontalier de cocaïne ; Leon Dean Ley, âgé de 34 ans, de Fforestfach, Swansea, à 11 ans et trois mois ; et Dale Gary Martin, 28 ans, de Townhill, Swansea, à 12 ans.

Harris a été décrit au tribunal lors de son procès comme un personnage de “Flash Harry local” et “le toast de SA1” qui appréciait son image de richesse – il avait une maison individuelle à Sketty, dirigeait une entreprise automobile à Brynhyfryd et avait un goût pour véhicules chers et “faux bling”.

Leon Ley, quant à lui, était un ancien fossoyeur du conseil devenu propriétaire d’un garage automobile et éleveur de chiens.

S’exprimant après l’audience de confiscation financière, l’enquêteur financier de la police du sud du Pays de Galles, Jo Williams, a déclaré: “Ce résultat montre le travail fantastique effectué par l’unité de la criminalité économique qui a soutenu l’enquête sur l’opération Tilbury.

“Les suspects ont déjà été condamnés et ont reçu des peines substantielles, donc suivre ce niveau incroyable d’ordonnances en vertu de la loi sur les produits du crime est fantastique et va vraiment dans le sens de perturber les groupes criminels organisés.”

L’enquêteur a ajouté que Harris regrette probablement maintenant les plaques d’immatriculation personnalisées “crime paie” qu’il utilisait en 2011.