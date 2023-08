Un trafiquant de drogue écope d’une peine de prison pour la mort par surdose de l’acteur Michael K. Williams – NBC Los Angeles

Un trafiquant de drogue de New York a été condamné vendredi à 10 ans de prison pour avoir fourni à l’acteur de « The Wire » Michael K. Williams de l’héroïne contenant du fentanyl, causant sa mort.

Irvin Cartagena, 40 ans, d’Aibonito, Porto Rico, a été condamné par le juge de district américain Ronnie Abrams. Cartagena avait plaidé coupable en avril pour complot en vue de distribuer de la drogue.

Williams a fait une overdose dans son appartement penthouse de Brooklyn en septembre 2021. Il est décédé quelques heures après que les autorités ont déclaré qu’il avait acheté l’héroïne de Carthagène sur un trottoir du quartier de Williamsburg à Brooklyn dans le cadre d’un accord enregistré par une caméra de sécurité.

Williams a incarné Omar Little, le voleur voyou de trafiquants de drogue, dans « The Wire » de HBO, qui s’est déroulé de 2002 à 2008. En plus de son travail sur le drame acclamé par la critique, Williams a également joué dans des films et d’autres séries télévisées telles que » Boardwalk Empire. »

Carthagène était passible d’une peine minimale obligatoire de cinq ans de prison et aurait pu encourir jusqu’à 40 ans derrière les barreaux.

« Je suis vraiment désolé pour mes actions », a-t-il déclaré avant l’annonce de la condamnation. « Lorsque nous avons vendu la drogue, nous n’avons jamais voulu que quiconque perde la vie. »

Abrams a noté que ceux qui connaissaient Cartagena ont déclaré qu’il était « serviable, humble et travailleur » lorsqu’il ne consommait pas de drogue lui-même.

« J’espère qu’avec le traitement, … cela vous aidera à avancer sur une voie plus productive et plus respectueuse des lois », a déclaré le juge.

Dans un communiqué, le procureur américain Damian Williams a noté que ceux qui ont participé à la vente de drogue à Williams savaient déjà que quelqu’un d’autre était mort à cause de la drogue qu’ils vendaient.

Les procureurs ont déclaré que Carthagène et d’autres ont continué à vendre de l’héroïne contenant du fentanyl à Manhattan et à Brooklyn même après la mort de Williams, bien que Carthagène ait finalement fui à Porto Rico, où il a été arrêté en février 2022.

Au total, quatre hommes ont été arrêtés en lien avec la mort de Williams. Le mois dernier, un trafiquant de drogue âgé a plaidé coupable à des accusations de trafic de drogue et a été condamné à 30 mois de prison pour sa participation à la vente illégale de drogue.

Michael K. Williams, mieux connu pour son rôle d’Omar Little dans « The Wire », a été retrouvé mort dans son appartement de Brooklyn.

Dans un mémoire de la défense avant le prononcé de la peine, l’avocat de Cartagena, Sean Maher, a déclaré que son client avait été payé pour ses ventes d’héroïne dans la rue afin de subvenir à sa propre consommation.

« Dans un instant tragique, M. Cartagena a été celui qui a remis le petit paquet de drogue à M. Williams – cela aurait facilement pu être n’importe lequel des autres hommes qui étaient là ou à proximité vendant la même drogue », a écrit Maher. « Condamner M. Cartagena à une peine de prison à deux chiffres ne ramènera pas la belle vie qui a été perdue. »

Les procureurs dans un mémoire présentiel avaient demandé une peine d’au moins 12 ans tandis que le département de probation du tribunal avait recommandé une peine de 20 ans après avoir cité les 14 condamnations antérieures de Cartagena pour des crimes liés à la drogue, notamment des cambriolages, des vols qualifiés et des évasions de prison.

Abrams, cependant, a déclaré que les recommandations étaient « tout simplement trop élevées ».

« Cette peine, bien que sévère, est suffisante mais pas plus que nécessaire », a-t-elle déclaré.