Dans un incident plutôt ringard, une photo d’un bloc de fromage partagée en ligne a conduit à l’arrestation d’un trafiquant de drogue qui a finalement été condamné à 13 ans de prison. Il se trouve que le revendeur a partagé une image d’un bloc de fromage dans sa main sur une plate-forme de réseau cryptée fréquentée par des trafiquants de drogue. Le bloc de fromage M&S Stilton a été produit dans le Leicestershire aux États-Unis. Alors, comment la photo d’un bloc de fromage a-t-elle conduit à l’arrestation d’un trafiquant de drogue?

Il semble que la police de Merseyside ait déjà infiltré le clavardage secret. Le trafiquant de drogue, nommé Carl Stewart, 39 ans, utilisait régulièrement le chat pour fournir de grandes quantités de médicaments de classe A et B aux clients. Utilisant la poignée «Toffeeforce», Stewart vendait plusieurs drogues comme la cocaïne, l’héroïne, la MDMA et la kétamine. Tout allait bien pour Stewart jusqu’à ce qu’il décide de partager l’image du bloc de fromage sur la plate-forme.

Les flics vigilants du Merseyside n’ont pas tardé à trouver la photo et à l’analyser. Les flics ont pu identifier Stewart à l’aide des empreintes digitales laissées par l’homme sur le fromage. Les flics ont analysé et identifié les empreintes sur la paume de l’homme et ont pu arrêter Stewart, un habitant de Gem Street à Liverpool.

La police du Merseyside a partagé l’image du bloc de fromage qui a conduit à la perte de Stewart sur sa page Facebook, informant les utilisateurs que Stewart avait «plaidé coupable de complot en vue de fournir de la cocaïne, de complot en vue de fournir de l’héroïne, de complot en vue de fournir de la MDMA, de complot en vue de fournir de la kétamine et de transférer des biens criminels». Il a été condamné vendredi à 15 ans et six mois de prison.

Les flics ont également souligné dans l’article qu’environ 60000 utilisateurs d’encrochat ont été identifiés dans le monde, dont environ 10000 au Royaume-Uni – tous impliqués dans la coordination et la planification de l’approvisionnement et de la distribution de drogues et d’armes, le blanchiment d’argent et d’autres activités criminelles. Les arrestations se poursuivent dans le Merseyside dans le cadre de l’opération, indique le message.

