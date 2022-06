Un trafiquant de cocaïne identifié grâce à la peinture murale de Conor McGregor condamné à 29 ans pour trafic de drogue

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Un homme qui a été arrêté après que les enquêteurs l’ont identifié grâce à une peinture murale de l’UFC à son domicile a été condamné à près de 30 ans de prison, ont annoncé les autorités britanniques.

Ryan Palin, 36 ans, a été condamné vendredi à 29 ans derrière les barreaux pour complot en vue de fournir des drogues de classe A et B dans un réseau international de trafic de drogue, a annoncé la police de Merseyside.

Ces accusations de drogue incluent complot en vue de fournir de la cocaïne et des amphétamines.

Palin a été initialement arrêté en décembre de l’année dernière lorsque la police a exécuté un mandat à son domicile de Wirral, après avoir trouvé une image d’une peinture murale de la superstar de l’UFC Conor McGregor sur un téléphone crypté utilisé pour vendre de la drogue.

Les enquêteurs passaient au peigne fin des appareils qui utilisaient un service de cryptage mobile, communément appelé Encrochat, lorsqu’ils ont remarqué le détail inhabituel.

Les agents ont déclaré que le mur sur lequel la fresque était peinte était un mur situé dans la résidence de Palin.

Palin a ensuite été arrêté, inculpé et condamné.

« Nous nous félicitons du verdict et de la peine d’aujourd’hui », a déclaré le sergent-détective du Merseyside Graeme Kehoe. « Maintenant que Ryan Palin est derrière les barreaux, [he] ne peut plus colporter d’énormes quantités de drogue et de misère dans les rues du Merseyside et au-delà. »

Les policiers qui ont exécuté le mandat ont également trouvé des vêtements de luxe d’une valeur de plus de 166 000 $ et des montres haut de gamme d’une valeur de plus de 157 500 $, qu’ils ont saisis.

« Malgré les preuves accablantes contre lui, Palin a choisi d’aller en procès. Heureusement, le jury a vu clair dans ses mensonges et Palin peut désormais envisager les conséquences de ses actes alors qu’il purge une longue peine de prison », a ajouté Kehoe.

Il a poursuivi: « La peine substantielle de Palin devrait servir d’avertissement brutal à toute personne impliquée dans cette criminalité qu’il y a de graves conséquences. Nous ne laisserons tout simplement pas les gens vivre des profits de la criminalité pendant que nos communautés respectueuses des lois travaillent dur pour faire une honnête vivant – nous vous retrouverons et vous traduirons en justice. »

La police de Merseyside a déclaré qu’elle continuerait à rechercher des activités liées à la drogue dans sa communauté locale et a exhorté les gens à fournir toute information susceptible de les aider.