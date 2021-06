Un trafiquant de cactus soupçonné d’Italie a braconné plus de 1000 cactus rares du désert du Chili

Armé d’un mandat de perquisition, l’unité de protection de la faune de la police italienne est entrée dans la maison d’un présumé trafiquant de cactus, trouvant plus de 1 000 cactus rares braconnés dans le désert d’Atacama au Chili dans une pièce fermée à clé.

Cette découverte de février 2020 est devenue l’un des plus grands bustes de cactus connus et le catalyseur d’un effort international parmi les experts en cactus, la police, les écologistes et les gouvernements pour renvoyer les plantes dans leur pays d’origine. Ce que le lieutenant-colonel Simone Cecchini et son équipe ont trouvé à Senigallia, une ville sur la côte adriatique du centre de l’Italie, étaient des centaines de cactus Copiapoa cinerea et Eriosyce qui avaient été déracinés du désert. Ils ont également trouvé le passeport, l’ordinateur et d’autres documents du trafiquant présumé qui les ont aidés à reconstituer son opération. Le suspect, un Italien d’une quarantaine d’années, avait effectué sept voyages au Chili, d’où il avait envoyé des cartons de cactus en Roumanie et en Grèce. Ils ont ensuite été amenés en Italie et vendus à des clients, principalement en Asie.

« Je n’aurais jamais imaginé qu’il pourrait y avoir un marché comme celui-ci. Je n’aurais jamais pensé que les cactus pouvaient être envoyés par la poste au Japon pour 1 200 euros (1 430 $) », a déclaré Cecchini.

Il a contacté Andrea Cattabriga, président de l’Association pour la biodiversité et la conservation, et lui a demandé d’examiner les spécimens pour confirmer qu’ils avaient été pillés dans le désert chilien, qui est considéré comme le désert non polaire le plus sec au monde. La région, à l’ouest de la cordillère des Andes, a été utilisée par des scientifiques comme site pour simuler des expéditions sur Mars.

Dans une petite ville à la périphérie de Bologne, Cattabriga possède plusieurs serres où il cultive légalement une grande variété de cactus rares à partir de graines certifiées. Il essaie ensuite de recréer leur habitat naturel et utilise des cotons-tiges pour la pollinisation. Cela lui a donné la capacité de faire la distinction entre ceux cultivés dans des serres et d’autres tirés du désert.

Cattabriga a immédiatement contacté l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), qui tient une liste rouge des espèces menacées dans le monde. Selon l’UICN, environ un tiers des 1 478 espèces de cactus sont classées comme menacées.

Pourtant, alors qu’il existe une inquiétude internationale concernant le risque d’extinction des rhinocéros, des tigres ou des pandas, peu de gens sont conscients ou préoccupés par la possibilité qu’une espèce de cactus s’éteigne.

«Je pense que c’est en partie parce que les plantes sont partout. Nous les tenons donc pour acquis », a déclaré Barbara Goettsch, coprésidente du groupe des cactus et plantes succulentes de l’UICN. « Dans le cas spécifique des cactus, ceux-ci sont plus menacés d’extinction que les oiseaux ou les mammifères.

Les cactus sont devenus de plus en plus populaires à la fois comme objets de collection et comme plantes d’intérieur décoratives. Ces dernières années, la demande a augmenté en Chine, au Japon et en Thaïlande.

Cattabriga et Cecchini ont décidé que l’ampleur de la saisie nécessitait une action historique : les plantes devaient être restituées au Chili.

« Lorsqu’une œuvre d’art volée est récupérée, elle est restituée », a déclaré Cattabriga. « Il devait en être de même pour ces cactus.

Mais les renvoyer était plus facile à dire qu’à faire. Peu de temps après la saisie, l’Italie est entrée en confinement en raison de la pandémie de COVID-19. Les cactus confisqués ont été transférés dans une serre du Jardin botanique de l’Université de Milan. Ensuite, ils ont lancé un effort d’un an pour réduire la bureaucratie et trouver les fonds pour le transfert.

Au Chili, Pablo Guerrero du Département de botanique de l’Université de Concepcion a commencé à s’organiser avec la Société nationale des forêts du Chili (CONAF) pour recevoir les plantes.

Enfin, plus d’un an après la découverte des cactus, le plan de récupération s’est mis en place. Cattabriga a rejoint les agents de l’équipe de protection de la faune de Cecchini, emballant 844 plantes à renvoyer au Chili. Parmi celles confisquées au trafiquant présumé, 107 sont décédées.

Le 18 avril 2021, les plantes sont arrivées à l’aéroport de Santiago et ont été emmenées dans un centre de quarantaine spécial à la périphérie de la capitale chilienne. Ils y resteront jusqu’en août.

Leur avenir est encore incertain. Les politiciens font pression pour qu’ils soient renvoyés dans le désert d’Atacama. Mais Guerrero craint que les plantes ne survivent pas à cette plantation directe. Il fait pression pour un jardin botanique spécial dans la région de Coquimbo où leur habitat naturel peut être reproduit.

Pendant ce temps, le trafiquant présumé et un complice ont été inculpés et seront jugés à Ancône, en Italie. Il a refusé de parler à l’Associated Press. Cecchini a également déclaré que les personnes qui ont collaboré avec le suspect ont été enregistrées dans une base de données d’Europol et seront surveillées.

« La plupart des gens au Chili ne pensent pas que nous avons du braconnage d’espèces. Ils pensent que le braconnage concerne les rhinocéros ou les éléphants très éloignés. Ils ne savent pas que c’est ici avec nos cactus », a déclaré Guerrero. (AP) RS RS

