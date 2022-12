Un trafiquant d’armes russe échangé contre la star de la WNBA Griner fait exploser West

Les médias d’État russes ont salué sa libération, diffusant des images de lui parlant à sa famille depuis un jet privé après un échange à l’aéroport d’Abu Dhabi, puis embrassant sa femme et sa mère sur un tarmac enneigé à Moscou.

S’exprimant dans une interview pour la chaîne RT avec Maria Butina, qui a également purgé 18 mois dans une prison américaine après avoir été reconnue coupable d’avoir agi en tant qu’agent étranger non enregistré aux États-Unis, Bout a déclaré qu’il luttait toujours pour contrôler ses émotions après son emprisonnement.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que l’échange avait été convenu entre les agences de renseignement russes et américaines et que des contacts avaient eu lieu exclusivement pour en préciser les détails.

Malgré la négociation de l’échange contre Griner, double médaillé d’or olympique et Américain le plus en vue emprisonné à l’étranger, les États-Unis n’ont pas réussi à obtenir la liberté d’un autre Américain, Paul Whelan. Whelan, un responsable de la sécurité d’entreprise du Michigan, est emprisonné en Russie depuis décembre 2018 pour des accusations d’espionnage que sa famille et le gouvernement américain ont jugées sans fondement.