Un trafiquant d’armes russe échangé contre Brittney Griner loue l’invasion de l’Ukraine et veut rejoindre les combats

Viktor Bout, le marchand d’armes qui a été renvoyé en Russie lors d’un échange de prisonniers contre la citoyenne américaine Brittney Griner, a salué l’invasion de l’Ukraine par son pays et a déclaré que cela aurait dû se produire plus tôt, selon la télévision d’État.

Lors d’une interview sur le média de propagande russe Russia Today (RT), Bout a déclaré que “tout Russe” devrait approuver “l’opération militaire spéciale” de la Russie et qu’il aurait rejoint les combats s’il en avait été capable.

“Pour être honnête, je ne pouvais même pas comprendre pourquoi nous ne l’avons pas fait plus tôt”, a-t-il déclaré samedi sur RT. “Pourquoi en 2014, vous savez, il y a eu des manifestations à Kharkiv, les gens portaient d’énormes drapeaux tricolores et criaient ‘Russie, Russie, Russie’ dans le Donbass et à Odessa aussi, vous savez !”

Il a ajouté: “Oui, clairement les conditions n’étaient pas bonnes et nous n’étions pas prêts, mais je l’aurais soutenu de tout cœur.”

BRITTNEY GRINER RETOURNE AUX ÉTATS-UNIS APRÈS L’ÉCHANGE DE PRISONNIERS CONTROVERSÉ DE BIDEN ADMIN

Bout a dit plus tard à l’animatrice Maria Butina que s’il “avait eu l’opportunité et les compétences nécessaires”, il “serait parti” rejoindre les combats en tant que volontaire. Selon le gouvernement ukrainien, environ 94 000 soldats russes ont été tués dans les combats, au 11 décembre.

Les pertes russes comprennent près de 6 000 véhicules blindés de transport de troupes, près de 3 000 chars et près de 2 000 systèmes d’artillerie.

QUI EST VIKTOR BOUT, LE « MARCHAND DE LA MORT » DE LA RUSSIE LIBÉRÉ DANS UN ÉCHANGE DE PRISONNIERS POUR BRITTNEY GRINER ?

Au cours de la même interview, Bout a déclaré que les pays occidentaux, y compris les États-Unis, cherchaient à “détruire” et à “diviser” la Russie.

“L’Occident pense qu’ils ne nous ont pas achevés en 1990, lorsque l’Union soviétique a commencé à se désintégrer… Ils pensent qu’ils peuvent simplement nous détruire à nouveau et diviser la Russie”, a-t-il déclaré, selon le Moscow Times.

Quant à Griner, Bout a déclaré qu’il “lui souhaitait bonne chance” après leur échange de prisonniers à Abu Dhabi le jeudi 9 décembre. Tous deux ont été renvoyés dans leurs pays respectifs dans les 24 heures.

“Encore une fois, c’est notre tradition. Vous devriez souhaiter bonne chance et bonheur à tout le monde”, a-t-il ajouté, selon Reuters.

LA TELEVISION D’ETAT RUSSE SE MOQUE DE NOUS POUR L’ECHANGE DE PRISONNIERS BRITTNEY GRINER

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le Russe, surnommé le “marchand de la mort”, a déjà été reconnu coupable de trafic d’armes, de complot en vue de tuer des Américains et de blanchiment d’argent.

Griner a été reconnu coupable par un tribunal russe d’avoir transporté des cartouches de vapotage contenant de l’huile de cannabis en Russie, où le cannabis est interdit.