Le British Museum supprime une partie de son exposition historique sur la Chine après qu’un écrivain a allégué que ses traductions de la poésie d’un révolutionnaire chinois avaient été « plagiées ».

Yilin Wang, traductrice, poète et rédactrice primée qui vit à Vancouver, a déclaré qu’elle n’avait reçu aucun crédit ou remboursement pour les traductions du travail de Qiu Jin qu’elle prétend être les siennes. Ils sont apparus dans l’exposition et le catalogue de l’exposition China’s Hidden Century du musée.

« Hé [British Museum]j’ai appris que votre exposition « Le siècle caché de la Chine » utilise mes traductions de la poésie de Qiu Jin, mais vous ne m’avez jamais contacté pour obtenir la permission », Wang a écrit sur Twitter. « Veuillez noter qu’il s’agit d’une violation du droit d’auteur ! Comment allez-vous résoudre ce problème ? »

Dans un long fil de discussion, l’écrivain a ensuite lié des articles contenant des traductions qu’elle prétend être les siennes. Wang a souligné la quantité d’efforts qu’elle y a consacrés, notamment la lecture de plus de 200 poèmes de Qiu Jin « environ cinq fois » et la prise « d’une semaine à plusieurs mois, peut-être en moyenne de 20 à 50 heures » pour rechercher et traduire chaque poème. .

Elle a ajouté : « J’exige que toutes mes traductions soient retirées de l’exposition Le siècle caché de la Chine et tous les documents relatifs à l’exposition (y compris les livres d’exposition, tous les documents vidéo/photo/affichage, toutes les signalisations, tous les documents numériques ou imprimés tels que brochures, et partout où des traductions sont apparues), à moins que le musée ne fasse une offre appropriée pour me dédommager et que la compensation soit immédiatement accordée ».

Le British Museum a déclaré qu’il s’efforçait de contacter les titulaires des droits d’auteur des images, des supports imprimés et numériques qu’il utilise, et a supprimé les actifs en question en tant qu’acte de bonne foi jusqu’à ce que le problème soit résolu.

Dans un communiqué, le musée a déclaré: «Le British Museum prend au sérieux les autorisations de droit d’auteur. Nous avons été en contact direct avec Yilin Wang pour discuter de cette affaire.

Il est entendu que la première fois que le musée a été mis au courant de l’affaire, c’était via le fil Twitter de Wang.

L’exposition China’s Hidden Century est le résultat d’un projet de recherche de quatre ans soutenu par le Arts and Humanities Research Council, dirigé par le British Museum et l’Université de Londres, et a été réalisé en collaboration avec plus de 100 universitaires de 14 pays.

L’exposition se compose de 300 objets, pour moitié du British Museum et pour moitié empruntés à 30 prêteurs britanniques et internationaux différents, la plupart étant exposés au public pour la première fois. De nombreux articles ont été remis à neuf par des restaurateurs au cours de plusieurs années.

L’exposition célèbre la vie et l’héritage de Qiu Jin (1875 – 1907), une révolutionnaire, féministe et poétesse qui a été exécutée par décapitation à l’âge de 31 ans. L’exposition se termine par un mur consacré à une séquence tournante de photos de Qiu aux côtés de traductions anglaises de sa poésie et d’un enregistrement d’une de ses chansons interprétées par le London Chinese Philharmonic Choir.

Certaines des traductions anglaises du travail de Qiu, qui, selon Wang, ont été faites par elle, incluent : « Alors que mon cœur se brise de rage face aux problèmes de ma patrie, comment puis-je m’attarder, un invité à l’étranger, en savourant les vents du printemps ? » et « Ne parlez pas du fait que les femmes ne peuvent pas devenir des héroïnes ».

Le Guardian a approché Wang pour un commentaire.