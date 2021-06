Un trader regarde un graphique pour le prochain mouvement du Nasdaq 100

Le S&P 500 est peut-être à de nouveaux records, mais le secteur technologique battu n’a pas encore atteint le sien.

Le Nasdaq 100, souvent utilisé comme proxy pour la technologie et d’autres actions à forte croissance, a encore un peu moins de 1% à parcourir jusqu’à ce qu’il franchisse les sommets fixés fin avril. Ce groupe avait été puni par la hausse des taux d’intérêt et les craintes inflationnistes.

Maintenant, le Nasdaq 100 est entré dans une période d’attente, selon le fondateur de TradingAnalysis.com, Todd Gordon.

« Nous sommes au tout début de l’été ici et nous avons assisté à une consolidation triangulaire », a déclaré Gordon à « Trading Nation » de CNBC jeudi. « Nous sommes en fait dans une consolidation triangulaire dans les indices avec beaucoup de thèmes secondaires distrayants comme les actions mèmes qui n’ont vraiment pas un grand impact sur ce qui se passe réellement. »

La hausse ou la baisse de l’indice pourrait dépendre de la prochaine lecture de l’indice des prix à la consommation, a-t-il ajouté.

« Il s’agit d’un graphique de l’IPC sur 30 ans, et reliant les deux sommets majeurs des années 1990 et du début des années 2000, nous venons de tomber dans la résistance à une variation de 5 % en glissement annuel. très révélateur de la poursuite de cette rotation dans les secteurs sensibles aux taux d’intérêt et de la réouverture comme la finance, l’industrie et l’énergie et l’inflation », a déclaré Gordon.