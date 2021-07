Un trader d’options parie sur un énorme rebond pour Nordstrom

Nordstrom a peut-être perdu plus de 3% lors du lavage de lundi – mais cette action sur les prix a encouragé, plutôt que dissuadé – au moins un trader d’options à faire un pari très haussier sur les actions du détaillant.

À la clôture de lundi, Nordstrom avait perdu 13% au cours de la dernière semaine de négociation. Ce trader semble parier que le fond est atteint et que l’action pourrait bondir de 34% d’ici l’expiration du mois d’août.

« Nous avons assisté à une grosse vente de vente tôt dans la journée sur 2,4 fois le volume quotidien moyen d’options, mais cette vente de vente est vraiment plus un pari haussier ; quelqu’un profitant du fait que les gens expriment beaucoup de détresse, prêts à prendre une position longue sur cette action à un niveau inférieur », a déclaré lundi Michael Khouw, directeur des investissements chez Optimize Advisors, sur CNBC’s « Argent rapide. »

Cette vente de vente n’était cependant que la moitié de l’histoire, car il semble que ce commerçant ait utilisé la prime qu’il a collectée dans ce commerce pour financer un achat de spread d’achat encore plus haussier.

« Nous avons vu quelqu’un acheter 3 000 des spreads d’achat 37/42,5 d’août, ce qui exprime donc également une perspective haussière pour les bénéfices, essayant de profiter de la faiblesse d’aujourd’hui et de l’élévation de la volatilité implicite pour se positionner en vue d’un rebond potentiel », a déclaré Khouw. .

Cette transaction atteint le seuil de rentabilité à un cours de 37,57 $, soit près de 19% de plus que l’endroit où l’action a terminé la séance de lundi, et enregistre des bénéfices maximum à 42,50 $, soit 34% de plus.

Nordstrom était en hausse de 4,75% lors de la séance de mardi.

