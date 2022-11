Un tracker portable unique peut détecter tout le corps en 3D

Des chercheurs de l’Université Cornell ont développé une caméra de poignet portable qui peut capturer des rendus 3D de l’ensemble du corps humain. Appelée BodyTrak, la technologie utilise une seule et minuscule caméra RVB et un « réseau neuronal profond personnalisé », le université partagée dans un communiqué de presse mardi.

Une fois que la caméra capture des images du corps, la technologie d’intelligence artificielle intégrée peut créer des silhouettes 3D complètes en utilisant différentes positions de 14 articulations dans la tête, le torse, les bras et les jambes. Étant donné que les capteurs IA peuvent modeler les images en reconstruisant uniquement des parties de ce que l’appareil photo capture, il n’est pas nécessaire de capturer des photos complètes de tout le corps. Au cours de leur étude, les chercheurs ont utilisé différents réglages de caméra et ont suivi les participants pendant qu’ils effectuaient des activités telles que marcher, s’entraîner ou s’asseoir. Sur la base de la capacité de BodyTrak à détecter la figure humaine dans de multiples poses et mouvements, ils espèrent que la technologie pourra être utilisée dans montres intelligentes du futur.

“Puisque les montres intelligentes ont déjà une caméra, une technologie comme BodyTrak pourrait comprendre la pose de l’utilisateur et donner un retour en temps réel”, a déclaré le professeur adjoint de sciences de Cornell, Cheng Zhang. “C’est pratique, abordable et ne limite pas la zone de déplacement de l’utilisateur.”

Les chercheurs visent à ce que BodyTrak aide à surveiller l’activité physique et les fonctions corporelles. En ce qui concerne la confidentialité, ils disent que la caméra pointe directement vers l’utilisateur et n’acquiert que des images partielles du corps. Décrit comme un appareil photo de la taille d’un centime qui repose sur le poignet, l’appareil est l’un des derniers développements du SciFiLab de Cornell, une installation qui a également construit une détection qui suit les mouvements de la main et des doigts et les expressions faciales.