Un tracker de fitness intégré et une application de santé mobile améliorent potentiellement le bien-être mental des enseignants – étude

La plateforme de bien-être mental d’entreprise MindFi et Fitbit (qui fait maintenant partie de Google) ont entrepris une étude pilote pour évaluer l’impact de l’utilisation d’un appareil portable de fitness combiné et d’une application de santé mentale sur les utilisateurs.

Leur étude de 10 semaines a engagé une centaine d’enseignants d’écoles publiques à Singapour et a évalué leurs progrès et les changements de mode de vie, y compris le niveau d’activité, le sommeil et la fréquence cardiaque.

RÉSULTATS

D’après l’enquête, six participants sur 10 ont déclaré faire face à des niveaux élevés d’épuisement émotionnel, tandis que plus de 50 % auraient des niveaux de stress modérés à élevés avant l’ouverture d’un nouveau trimestre scolaire.

Lorsqu’ils ont commencé à utiliser les solutions combinées de technologies de la santé, 60 % des participants ont constaté une amélioration significative de leur bien-être général et 42 % ont déclaré que leur santé physique s’était améliorée.

L’étude a également révélé que 54% ont signalé une meilleure qualité de sommeil et 45% ont montré une amélioration de leur fréquence cardiaque au repos.

En termes de santé mentale, les symptômes dépressifs ont diminué chez 58 % des participants ; 57% ont déclaré être en mesure de mieux faire face à leur charge de travail.

À la fin de l’étude, 68 % des enseignants ont déclaré qu’ils recommanderaient les solutions intégrées MindFi et Fitbit à leurs collègues.

POURQUOI EST-CE IMPORTANT

Le service de conseil local Singapore Counselling Centre a mené une enquête l’année dernière où ils ont constaté que parmi plus de 1 000 enseignants, environ 80% ont déclaré que leur travail avait eu un impact négatif sur leur santé mentale pendant la pandémie. Ils ont cité les longues heures de travail – plus de 45 heures par semaine – comme une des raisons. Plus de 60% des participants ont également mentionné que leur santé physique était défaillante tandis que 33% ont déclaré qu’ils étaient devenus malades.

LA GRANDE TENDANCE

Dans un effort pour soutenir le bien-être mental des enseignants surmenés et épuisés, le ministère de l’Éducation, en collaboration avec le bureau du ministère de la Santé pour la transformation des soins de santé, a lancé fin août un portail en ligne qui propose des conseils et des stratégies pour gérer leur santé mentale. la santé et résoudre les problèmes de charge de travail. Appelée Mindline at Work pour le MOE, la ressource en ligne complète les initiatives en cours telles que les examens de santé et les discussions sur le bien-être pour soutenir la santé des enseignants.

ENREGISTREMENT

La dernière étude de MindFi et Fitbit a montré qu’une solution intégrée d’application portable et de santé mentale pourrait permettre aux utilisateurs de gérer eux-mêmes leur santé et leur bien-être en général.

“Avec l’augmentation des niveaux de stress et d’épuisement professionnel au cours des deux dernières années, ces résultats sont une preuve supplémentaire du rôle important que les technologies portables et les solutions de bien-être peuvent jouer dans la conduite d’un changement de comportement positif dans les populations”, a déclaré Steve Morley, directeur de Fitbit Health Solutions International. et APAC.

“Les résultats passionnants de notre étude pilote montrent que la santé physique et mentale sont étroitement liées. Plus précisément, cela montre que l’avenir de la santé mentale est de l’intégrer dans nos modes de vie quotidiens via des appareils tels que les appareils portables”, a noté le fondateur et PDG de MindFi, Bjorn Lee. . L’étude, a-t-il également mentionné, a mis l’accent sur le changement que les entreprises doivent opérer dans leurs politiques RH.