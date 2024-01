Un tracker COVID-19 à un niveau record mais les experts ne sont pas alarmés

Depuis le début de l’année, le niveau de virus COVID-19 détecté dans les sites d’épuration des eaux usées de l’Indiana a atteint les niveaux les plus élevés jamais atteints, mais dans le même temps, les hôpitaux de l’Indiana ne connaissent pas le même type de poussées qu’au cours des deux premières années de la pandémie.

Cette contradiction déroutante a probablement une explication simple, disent les experts.

Même si le niveau du virus est élevé, moins de personnes tombent gravement malades et meurent, selon les experts en santé publique et les données nationales sur le COVID-19.

Les vaccins contre la COVID-19 et l’immunité communautaire parmi ceux qui ont contracté le virus préviennent également des cas plus graves et plus mortels. Et cette tendance va probablement se poursuivre, estiment les experts.

“À mesure que nous approfondissons cette question, les gens sont moins susceptibles d’aller à l’hôpital ou moins susceptibles d’aller chez le médecin, moins susceptibles d’être testés”, a déclaré Shandy Dearth, directrice du Centre pour la pratique de la santé publique à l’École de santé publique de l’Université d’Indiana. Santé publique.

La semaine dernière, le département de santé publique du comté de Marion a demandé aux patients présentant des symptômes légers de se rendre aux urgences ou chez un médecin pour éviter d’encombrer les salles d’urgence. Le pic des cas de COVID-19, de grippe et de VRS est typique du début de l’hiver, lorsque les gens se rassemblent pour les vacances et voyagent, augmentant ainsi leur exposition aux autres, a déclaré Dearth.

Les décès dus au COVID-19 ont culminé cet hiver entre Thanksgiving et après le Nouvel An, lorsque l’État a enregistré environ 10 décès dus au COVID par jour, selon les données de l’État. La grippe se propage également dans tout l’État, avec 60 décès jusqu’à présent cette saison.

Pourquoi mesurer les eaux usées pour le COVID

Il existe quelques indicateurs clés pour mesurer le COVID-19 : les visites aux urgences, les résultats de tests positifs, les admissions à l’hôpital, les décès ainsi que la surveillance des eaux usées. Ensemble, ces points de données dressent un tableau complet des transmissions du COVID-19, selon les experts. Les tests de dépistage du COVID-19 à domicile étant de plus en plus répandus, l’État ne peut plus savoir combien de personnes sont infectées à un moment donné. La surveillance des eaux usées donne une idée de la quantité de COVID-19 qui circule dans une communauté à un moment donné. Mais la mesure ne donne aucune indication sur le nombre de personnes signalant réellement des symptômes ou nécessitant des soins hospitaliers. La surveillance des eaux usées COVID-19 est également imparfaite car de nombreux comtés manquent de sites de test et les échantillons excluent les personnes qui utilisent des fosses septiques, a déclaré Dearth.

Mais cela donne aux chercheurs un signal d’alarme indiquant qu’une maladie est en train d’émerger ou qu’une poussée pourrait survenir.

