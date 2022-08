Un tracas frustrant qui retient les voitures électriques : les chargeurs cassés

Le gouvernement fédéral distribue des milliards de dollars pour encourager les gens à acheter des véhicules électriques. Les constructeurs automobiles construisent de nouvelles usines et parcourent le monde à la recherche de matières premières. Et tant de gens en veulent que les listes d’attente pour les voitures à batterie durent des mois.

La révolution des véhicules électriques est presque là, mais son arrivée est ralentie par un problème fondamental : les chargeurs où les gens font le plein de ces voitures sont souvent en panne. Une étude récente a révélé qu’environ un quart des bornes de recharge publiques de la région de la baie de San Francisco, où les voitures électriques sont monnaie courante, ne fonctionnaient pas.

Un effort majeur est en cours pour construire des centaines de milliers de chargeurs publics – le gouvernement fédéral dépense à lui seul 7,5 milliards de dollars. Mais les conducteurs de voitures électriques et les analystes ont déclaré que les entreprises qui installent et entretiennent les stations doivent faire plus pour s’assurer que ces nouveaux chargeurs et les plus de 120 000 qui existent déjà sont fiables.