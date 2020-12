L’usager de drogue paranoïaque Damien Hammond, 31 ans, (photo) a lancé une boule de bowling sur la tête d’un employé du conseil parce qu’il « pensait qu’il venait pour me tuer » – laissant la victime avec des lésions cérébrales à vie

Un toxicomane paranoïaque a lancé une boule de bowling sur la tête d’un employé du conseil parce qu’il «pensait qu’il venait me tuer» – laissant la victime avec des lésions cérébrales à vie.

Damien Hammond, 31 ans, a fumé du mamba synthétique de classe B pendant trois jours avant l’attaque de Nottingham.

Hammond a déclaré qu’il pensait que deux employés du conseil « clarifiaient les preuves » de son existence et qu’il « essayait de les effrayer » pendant l’incident.

Il a été reconnu aujourd’hui coupable de lésions corporelles graves après que la victime – qui n’a pas été nommée – a subi une fracture du crâne et des lésions cérébrales.

Il peut souffrir de crises d’épilepsie et de pannes pour le reste de sa vie.

Le 30 décembre 2019, les deux employés du conseil municipal de Nottingham enlevaient un téléviseur mis au rebut sur le bord de la route.

Hammond a dit aux hommes que la télévision était à lui et qu’il descendrait la chercher. Il a ensuite lancé une boule de bowling enveloppée dans un jean par la fenêtre – frappant un employé du conseil à la tête.

La police a tenté de convaincre Hammond de quitter le bâtiment dans une impasse qui a duré des heures et l’a vu jeter d’autres objets par la fenêtre.

Hammond est même monté sur le rebord de la fenêtre tout en menaçant les agents avec un marteau.

Il a auparavant plaidé coupable de bagarre à Nottingham Crown Court, rapporte le Nottingham Post.

Le tribunal avait précédemment entendu comment le conseiller municipal s’était réveillé à l’hôpital dans les jours suivant l’attaque, et le personnel de santé lui avait dit qu’il avait subi une fracture du crâne et des lésions cérébrales.

Hammond, 31 ans, a fumé du mamba synthétique de classe B pendant trois jours avant l’attaque de Nottingham. Sur la photo: la scène où la boule de bowling a été lancée sur le conseiller municipal

Hammond a dit aux hommes que la télévision était à lui et qu’il descendrait la chercher. Il a ensuite lancé une boule de bowling enveloppée dans un jean par la fenêtre – frappant un employé du conseil à la tête. Sur la photo: la scène

La victime a déclaré dans une déclaration écrite, lue au tribunal: « La dernière chose dont je me souvienne a été de ramasser la pelle de casserole et de revenir vers la camionnette avec. Je ne me souviens de rien d’autre après ça.

Il a dit que la prochaine chose dont il se souvenait était de «se réveiller dans une salle d’hôpital» deux ou trois jours plus tard.

Présentant des preuves au tribunal, Hammond a déclaré qu’il avait pris le médicament synthétique de classe B Mamba «pendant trois jours» avant l’incident et avait entendu un «bruit» provenant de la fenêtre.

Après avoir découvert deux employés du conseil, le tribunal a entendu que Hammond les avait vus traverser le «feuillage».

Hammond (photo) a déclaré qu’il pensait que deux employés du conseil « clarifiaient les preuves » de son existence et qu’il « essayait de les effrayer » pendant l’incident

Le jury avait été informé que Hammond et la victime s’étaient mêlés à un échange de mots, avant qu’il ne soit allégué que Hammond est entré dans son lit, a attrapé la boule de bowling et « l’a jeté par la fenêtre ».

Résumant les preuves pour le jury, le juge James Sampson a déclaré: « L’accusé a témoigné qu’il vivait dans son lit à partir de la fin du mois d’août et a déclaré qu’il avait entendu un bruit de sa fenêtre. »

Hammond ‘a fait un virage à 180 degrés par rapport à la fenêtre, a fait deux ou trois pas et a attrapé la boule de bowling avant de la lancer.

« Il a dit que cela s’était passé en quelques secondes », a ajouté le juge Sampson.

Le juge a ajouté dans son résumé que Hammond avait déclaré au tribunal qu’il ne pouvait pas voir les ouvriers à l’époque, mais qu’il pouvait voir le garage d’en face.

Le jury a été informé que la boule de bowling avait été libérée par un «mouvement sous les bras» de la fenêtre, dans le but de «les effrayer» et que Hammond «voulait les faire disparaître».

Fournissant une preuve antérieure au jury de la réaction de Hammond dans les instants qui ont suivi l’attaque, le juge Sampson a déclaré que l’accusé avait « entendu deux bruits sourds ».

Citant l’accusé, le juge Sampson a déclaré: « J’ai entendu deux bruits sourds et je savais que ce n’était pas juste.

« La victime heurtait le sol lorsque je suis arrivé à la fenêtre et j’avais peur de l’avoir tué.

«Si quelqu’un me dérange, je réagis. Si j’avais eu le temps de réfléchir, j’aurais aimé avoir attrapé de l’eau et leur donner un pourboire.

Il restera en détention avant sa condamnation en janvier.