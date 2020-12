Un homme qui a utilisé une lance de fortune pour tuer un bon Samaritain essayant d’aider une victime de violence domestique en pleurs est emprisonné depuis neuf ans.

La juge de la Cour suprême de Newcastle, Helen Wilson, a admis jeudi que Paul Newburn était moins coupable parce que sa consommation de drogue enracinée et ses nombreux antécédents criminels n’avaient commencé qu’après avoir été agressé sexuellement à l’adolescence alors qu’il était détenu dans un centre de détention provisoire pour mineurs.

Le juge Wilson a déclaré que Newburn, qui n’avait pas diagnostiqué de TDAH et de syndrome de Tourette, s’était tourné vers une utilisation intensive de glace et d’héroïne pour faire face au traumatisme de ce qui lui était arrivé quand il avait 16 ou 17 ans et qu’il était dans « un état de panique » face à le bon samaritain Glen Smith.

Newburn était armé d’une lance de fortune – une tringle à rideau de 1,5 m avec un couteau de 30 cm scotché – lorsqu’il a poignardé M. Smith qui était armé du manche d’un club de golf sans la tête du club.

Paul Newburn a poignardé Glen Smith (photo) avec une lance de fortune alors qu’il tentait d’arrêter un conflit domestique

Newburn, 34 ans, qui a plaidé coupable d’homicide involontaire coupable après avoir été initialement accusé de meurtre, a déclaré au psychiatre qu’il était bouleversé par ce qu’il avait fait et qu’il faisait des cauchemars au sujet du meurtre chaque nuit.

Il a été emprisonné pendant neuf ans avec une période sans libération conditionnelle de cinq ans et neuf mois.

M. Smith, 36 ans, s’était récemment fiancé à Michelle Bell et le couple vivait avec ses deux adolescents à Bolton Point, au lac Macquarie, lorsqu’il a été tué le 20 janvier de l’année dernière.

Newburn, qui était en couple avec Lisa Walker depuis environ 15 mois, lui avait ordonné de quitter la maison cette nuit-là après que le couple se soit disputé et elle lui avait dit qu’elle avait l’intention de mettre fin à la relation.

Vers 20h30, Mme Walker s’est dirigée vers la cabine téléphonique voisine en face du domicile de M. Smith et de Mme Bell.

Newburn a ensuite marché dans la rue et a crié des insultes à Mme Walker avant de recommencer à se disputer.

Mme Bell regardait depuis sa véranda et a crié: « Putain, laissez-la tranquille » après avoir cru que Newburn avait frappé Mme Walker.

Mme Bell s’est dirigée vers Mme Walker, qui pleurait.

Ayant reconnu Mme Walker comme quelqu’un qu’elle connaissait depuis son enfance, elle l’a conduite chez elle alors que M. Smith disait à Newburn de « f *** off ».

Newburn, 34 ans, qui a plaidé coupable d’homicide involontaire coupable après avoir été initialement accusé de meurtre, a déclaré au psychiatre qu’il était bouleversé par ce qu’il avait fait et qu’il faisait des cauchemars à propos du meurtre chaque nuit (scène du crime sur la photo)

Lorsque Mme Walker a ensuite demandé à Mme Bell de marcher avec elle pour récupérer ses affaires. M. Smith a insisté sur le fait qu’il l’accepterait également, mais a accepté de rester à l’écart des deux femmes.

Newburn est venu à sa porte d’entrée vers 22h30 et a dit à Mme Walker qu’elle ne recevait pas ses affaires et ils se sont disputés.

À ce stade, M. Smith qui avait bu est venu à la porte armé du manche du club de golf, en le poussant à travers la porte grillagée. Certaines plantes en pot ont également été brisées à l’extérieur de la maison.

Newburn est finalement sorti armé de la lance de fortune et a commencé à frapper l’arme sur M. Smith.

M. Smith, 36 ans, s’était récemment fiancé à Michelle Bell et le couple vivait avec ses deux adolescents à Bolton Point, au lac Macquarie, lorsqu’il a été tué le 20 janvier de l’année dernière (scène du crime sur la photo)

Quand Newburn a poignardé M. Smith dans le haut de la cuisse droite, il a crié: « Vous m’avez dans les fous, vous foutez un chien ».

M. Smith a ensuite tenté de poignarder Newburn avec le manche du club de golf, mais il a évité le coup avant de poignarder la victime dans le côté gauche de la poitrine, pénétrant par la cinquième côte dans son cœur.

M. Smith a chancelé sur une courte distance, a crié «il m’a poignardé» et est tombé au sol.

Il a été emmené à l’hôpital John Hunter, mais déclaré mort 10 minutes plus tard.