Un enfant en bas âge s’est tragiquement noyé dans le bain après que sa mère l’a laissée «une minute» alors qu’elle attrapait une serviette, selon une enquête.

La petite Mia Olivia O’Sullivan a glissé sous l’eau et a été retrouvée allongée sur le ventre après avoir été brièvement laissée dans la baignoire de la maison familiale à Colwyn Bay, dans le nord du Pays de Galles.

Mia Olivia O’Sullivan s’est noyée dans son bain à son domicile de Marine Road, Colwyn Bay, Pays de Galles Crédit : Google

Une enquête à Ruthin a statué que la mort du tot était accidentelle Crédit : Google

La mère du petit, Joely Eastham-Jones, a désespérément lutté pour réanimer sa fille de 22 mois, mais elle est décédée plus tard à l’hôpital.

Une audience à Ruthin a appris aujourd’hui comment Mme Eastham-Jones a donné à Mia un bain moussant chez eux à Marine Road vers 16 h 50 le 17 janvier de l’année dernière, rapporte North Wales Live.

Au bout de cinq minutes, elle lui a demandé si elle voulait sortir, mais la petite a dit qu’elle voulait continuer « à jouer avec les bulles ».

Mme Eastham-Jones s’est alors rendu compte qu’il n’y avait pas de serviettes dans la pièce et s’est donc précipitée pour en prendre une dans la pile de linge propre dans la chambre.

John Gittins, coroner pour North Wales Central et North Wales East, a déclaré: « Elle a dit » Maman va chercher des serviettes « et a quitté la salle de bain.

« Elle pouvait entendre Mia parler et chanter dans la baignoire d’à côté. Elle a crié son nom (de Mia) pour confirmer qu’elle était là.

« Puis une brosse rose avec laquelle elle jouait a cogné sur le bord de la baignoire.

« Elle est entrée en courant et l’a trouvée allongée face contre terre dans l’eau.

« Elle l’a sortie. Elle était rose et molle et ne respirait pas. »

Mme Eastham-Jones a ensuite placé Mia sur le sol et a pratiqué la RCR, a entendu l’enquête, et après quatre ou cinq compressions, le tout-petit a vomi de l’eau et est malade.

La mère a ensuite composé le 999 et les ambulanciers se sont précipités sur les lieux dans les cinq minutes, et Mia a été transportée d’urgence à Ysbyty Glan Clwyd avant d’être transportée par avion à l’hôpital universitaire Royal Stoke (RSUH) de Stoke-on-Trent.

Le Dr Mark Bebbington, spécialiste consultant en soins intensifs pédiatriques à RSUH, a déclaré qu’on lui avait dit que Mia « avait été laissée dans le bain pendant environ une minute et plus par sa mère »

Mia a reçu un traitement comprenant de l’oxygène et de l’adrénaline, mais est malheureusement décédée le lendemain – peu après 300 heures du matin le 18 janvier.

L’enquête a révélé que Mme Eastham-Jones avait volontairement fait une déclaration au poste de police de Llandudno.

Un examen post-mortem de Mia, effectué par le Dr Jo McPartland, pathologiste pédiatrique à l’hôpital pour enfants Alder Hey dans le Merseyside, a révélé qu’il y avait des dommages ischémiques au cerveau, aux reins et au cœur.

Elle a déclaré que la cause du décès était une défaillance de plusieurs organes, compatible avec une noyade.

Le coroner a jugé aujourd’hui que la mort de Mia était accidentelle.

En conclusion, M. Gittins a déclaré: « Elle a été laissée très, très peu de temps par sa mère dans le bain, et malheureusement, les circonstances qui se sont produites par la suite sont celles qui ont entraîné son décès.

« Je voudrais exprimer mes très sincères condoléances à la famille de Mia pour sa perte tragique. »