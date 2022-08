Un tout-petit sert Dosa à sa mère avec le retournement parfait

Un jeune bambin fait craquer Internet pour sa jolie innocence et comment. Dans une vidéo récemment publiée sur son compte Instagram, on voit le garçon nommé Joshiik faire des pas de bébé avant de retourner le dosa avec la spatule et de le mettre sur une assiette. La précision avec laquelle il s’acquitte de la tâche qui lui est confiée a émerveillé les internautes. La vidéo est sous-titrée avec de nombreux emojis de visage de nerd et montre le petit enfant sortant de la cuisine avec le dosa. On peut le voir en train d’équilibrer le plat sur la spatule avant d’atteindre l’assiette et de le retourner sur l’assiette tout en donnant de jolies expressions. Regardez la vidéo virale ici qui ne manquera pas de vous hypnotiser aussi.

Internet est émerveillé par la capacité du jeune enfant à accomplir la tâche qui lui est assignée, étant donné à quel point il a l’air mignon en le faisant. La section des commentaires a été inondée de remarques adorables pour Joshiik, beaucoup de gens l’appelant un “mignon absolu”.

Un utilisateur a commenté : “Il l’a fait comme s’il servait dosa depuis de nombreuses années”, et un autre a déclaré : “Je vais en élever un comme celui-ci” avec des émoticônes cœurs et cœur-yeux.

Le gentil bambin de la vidéo est vêtu d’un t-shirt jaune citron et d’une culotte blanche. Lui-même semble émerveillé d’avoir réussi une tâche qui demandait une bonne dose de force.

Joshiik compte plus d’un millier d’abonnés Instagram sur son compte. Son compte contient de nombreuses vidéos mignonnes le mettant en vedette qui vous feront sourire. Cette bobine le montre habillé en Seigneur Krishna sur Janmashtami.

Les messages qui montrent ses activités quotidiennes sont surchargés de douceur et sont trop précieux pour être manqués.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici