Un tout-petit lave l’ordinateur portable de son père car il contenait des “déchets”

Le mème préféré d’Internet de Gopi Bahu de Saath Nibhaana Saathiya lavant l’ordinateur portable de son mari a une nouvelle interprétation. Cette fois, avec un protagoniste plus mignon d’un foyer chinois où une fille a lavé l’ordinateur portable de son père. La tentative innocente de la petite de laver le Macbook de son père est maintenant devenue virale. La fillette de 2 ans a décidé de nettoyer l’ordinateur portable coûteux de son père avec du savon après l’avoir entendu dire qu’il contenait des “ordures”.

Dans la vidéo, la jeune fille est vue dans la salle de bain, essayant de laver un Macbook avec du savon et de le plonger dans un seau d’eau. Le luffa et la barre de savon dans le seau avec l’ordinateur portable sont également visibles. La petite est également vue en train de presser du liquide sur sa main et de laver l’ordinateur portable. Sa mère, qui filme la vidéo, retire rapidement le MacBook du seau d’eau. On peut également remarquer le luffa et la barre de savon sur l’ordinateur portable. On voit également la petite fille presser du liquide sur son lavage des mains pour lui donner un bon lavage. Sa mère, qui enregistre la vidéo, sort bientôt le MacBook du seau rempli d’eau.

Regardez la vidéo virale ci-dessous.

Dès que la vidéo a été partagée en ligne, les utilisateurs des médias sociaux ont écrit plusieurs messages dans la section des commentaires. L’un des utilisateurs a écrit: “Cool, que ce héros soit béni avec des likes, des clics et un crédit social”. Un autre utilisateur a écrit: «Faint…. Ça me rappelle ce film de Bollywood…. La femme lave l’ordinateur portable de son mari ».

Un troisième utilisateur a écrit : “Bon papa qui a pensé à tout-petit comment nettoyer les déchets de son ordinateur portable pour qu’il devienne un nouvel ordinateur portable. Mdr”.

À propos de l’incident

Selon le South China Morning Post, la mère a failli « mourir de colère » après avoir découvert l’acte de sa fille. Elle a expliqué que la fille avait décidé de prendre les choses en main après avoir entendu son père se plaindre de trop de déchets dans ses ordinateurs.

