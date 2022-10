Un tout-petit “heureux” s’est noyé lors d’un voyage de pêche en famille après avoir été laissé au lac pendant 1 minute quelques jours avant son 2e anniversaire

UN TODDLER s’est noyé lors d’un voyage de pêche en famille après avoir été laissé seul près d’un lac pendant une minute seulement, selon une enquête entendue aujourd’hui.

Melvin Gurung, un an, a passé la journée à jouer pendant que sa mère, son père et ses proches attrapaient la truite dans une pêcherie de premier plan.

Cour du coroner de Salisbury où s’est tenue l’enquête de Melvin Gurung, un an 1 crédit

Lorsque l’oncle de Melvin a eu besoin d’utiliser les toilettes, il a dit au jeune de rester à l’extérieur des toilettes – mais 60 secondes plus tard, il avait disparu.

La famille “paniquée” de Melvin a immédiatement commencé à chercher le garçon, mais son ancien père de l’armée, Bikash, et sa mère, une travailleuse de la santé, Menuka, n’ont pas pu le trouver.

Quelques minutes plus tard, un policier en civil, qui passait devant le site, a crié « non, non ! » quand il a repéré les bottes rouges de Melvin dans un lac caché par des roseaux de 4 pieds et l’a rapidement sorti.

Tragiquement, il était trop tard et le “magnifique” enfant – à seulement 10 jours de son deuxième anniversaire – est décédé.

Aujourd’hui, un coroner a statué que la mort de Melvin à la suite de la tragédie survenue à Manningford Trout Fishery à Pewsey, Wilts, le 14 novembre de l’année dernière était un accident.

Lorsqu’il a été retrouvé par le DC Richard Barratt de la police du Wiltshire, son corps n’était qu’à quelques centimètres du bord de l’eau, qui était aussi profond que les genoux de DC Barratt.

L’enquête a entendu Melvin et quatre membres de sa famille népalaise se rendre de leur domicile à Farnborough, Hants, pour pêcher à la ferme, où ils se rendaient régulièrement.

Un travailleur du site de pêche tranquille a déclaré que Melvin “jouait partout” pendant l’après-midi et était un “petit garçon heureux”.

Vers 16 heures, les parents de Melvin, M. et Mme Gurung, sont allés pêcher dans un lac voisin sur le site et l’ont laissé jouer avec un parent Amrit Gurung, qui a été décrit comme “comme un oncle”.

Amrit a déclaré à l’enquête: “J’ai joué un peu avec lui, puis nous sommes allés aux toilettes.

“Il jouait dehors et je l’ai ramassé et lui ai dit que j’allais aux toilettes et que j’attendais là-bas et que je ne serais pas long.

“Je suis resté à l’intérieur pendant une minute environ.”

Inquiet, Amrit a réveillé le parent Nayan, l’oncle de Melvin qui dormait dans la voiture. Nayan a déclaré à l’audience : “Je me suis endormi pendant 10 minutes et je me suis réveillé avec Amrit.

“Il a dit ‘Je pense que Melvin s’est perdu, on devrait aller le chercher’.

“J’ai été choqué… A ce moment-là, je ne pense pas avoir bien compris la gravité de la situation, je pensais qu’il se cachait dans les bois ou qu’il avait été kidnappé.”

Nayan a déclaré que la mère et le père de Melvin “avaient commencé à paniquer” lorsqu’ils se sont précipités pour leur dire. Le père de Melvin, Bikash, a déclaré qu’il ne pêchait dans un autre lac que depuis 10 minutes lorsque l’alarme a été déclenchée.

Il a immédiatement sauté dans sa voiture et parcouru la route principale à la recherche de son fils, puis a cherché avec le DC Barratt et le PC Jeremy Horner lorsqu’ils sont arrivés quelques minutes plus tard après avoir patrouillé dans la région.

DC Barratt avait connaissance de la zone et a repéré Melvin submergé dans l’eau.

Bikash, qui est maintenant chauffeur de camion, a déclaré à l’audience : “Il était juste sous la surface et était camouflé par les grands roseaux.

“Il m’a semblé normal, aussi beau qu’il l’a toujours été. J’ai dit [to paramedics] emmenez-le dans un endroit chaud.”

Les ambulanciers paramédicaux se sont désespérément occupés de Melvin dans ce qui a été décrit comme une «situation frénétique» et il a été transporté par avion à l’hôpital du district de Salisbury, à Wilts, mais il a été déclaré mort plus tard dans la journée.

Au tribunal du coroner de Salisbury, le coroner Ian Singleton a déclaré: “Je trouve que la cause du décès est la noyade.

“Melvin était avec sa famille en visite à la pêche à la truite dans l’après-midi, il a été laissé sans surveillance pendant un court moment.

“Il a été retrouvé sur le dos sans réaction dans le lac.

“Sur la base des preuves, il n’est pas possible de déterminer la séquence précise des événements qui ont conduit à sa découverte dans l’eau.”

Conclusion : mort accidentelle.