Un tout-petit du moment d’horreur reçoit de la VODKA dans une vidéo malade alors qu’un homme et une femme sont arrêtés pour cruauté envers les enfants

C’est le moment horrible où une femme apparaît pour donner un verre de vodka à un tout-petit.

Dans le clip effrayant, un enfant est assis par terre parmi un groupe d’adultes.

Un enfant reçoit une dose de ce qui semble être de la vodka dans les images mortifiantes

Agenouillée devant le tot se trouve une femme qui semble mettre une photo de l’esprit fort dans une casquette.

Elle incline ensuite la tête de l’enfant vers l’arrière et verse le contenu dans la bouche du jeune.

Un homme de Dartford est vu en arrière-plan, inconscient des bouffonneries bizarres qui se déroulent derrière lui, a rapporté KentOnline.

Le clip a été publié sur les réseaux sociaux – et bien qu’il ait été retiré à plusieurs reprises – a reçu un contrecoup féroce en ligne.

On ne sait pas qui a posté la vidéo.

La police de Kent a maintenant confirmé qu’elle avait été appelée à une adresse à Douvres aux premières heures du 21 juin à la suite de rapports faisant état d’une perturbation.

Un homme et une femme ont depuis été arrêtés pour cruauté envers les enfants mais ont été libérés sous caution.

Et une enquête est en cours sur l’incident, ont indiqué les policiers.

Un porte-parole de la police de Kent a déclaré: « Lors de leur présence, les agents ont été informés des préoccupations concernant un enfant à une adresse dans la région.

“Des mesures ont été prises pour protéger les personnes impliquées et un homme et une femme ont été arrêtés pour suspicion de cruauté envers les enfants plus tard le même jour.”

Le conseil du comté de Kent a déclaré que les services sociaux étaient sur l’affaire et avaient “pris des mesures”.