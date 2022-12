Un tout-petit de Calgary hospitalisé à Edmonton

Une fillette de 15 mois de Calgary est hospitalisée à Edmonton après avoir contracté trois virus respiratoires, une situation qui, selon les médecins, est rare.

Ainsley est sous ECMO, ou appareil de pontage cardiaque et pulmonaire, pour faire parvenir du sang oxygéné à son cœur. Elle est atteinte du virus respiratoire syncytial ou RSV, un adénovirus et un rhinovirus, ont déclaré ses parents à CTV News Edmonton dans une interview vendredi.

Ils disent qu’Ainsley a contracté le VRS pour la première fois à l’âge de six semaines, ce qui l’a laissée avec une toux rauque.

Le 15 novembre, Ami Pineault a remarqué que la toux de sa fille empirait.

Elle dit avoir emmené Ainsley chez un spécialiste le 16 novembre.

Cette nuit-là, sa fille s’est effondrée dans ses bras. Elle a appelé le 911.

“Pendant qu’elle était à l’hôpital pour enfants de Calgary, les choses ont commencé à se détériorer assez rapidement”, se souvient le père d’Ainsley, Jayson Bergmann.

Ainsley a été mise sous ventilateur, mais elle devait être sous ECMO.

Selon Alberta Health Services, le programme provincial ECMO est situé au Stollery Children’s Hospital, alors Ainsley a été transporté par STARS Air Ambulance jusqu’à Edmonton.

AHS dit qu’il est de pratique courante de déplacer les enfants vers le Stollery s’ils ont besoin de la machine ECMO.

“Je pense que cela fait environ 16 jours maintenant qu’elle est sur la machine”, a déclaré Bergmann vendredi.

Ainsley pour son premier anniversaire. (Crédit : Ami Pineault)

Mais même avec les soins spécialisés, Ainsley a dû relever des défis.

Le 3 décembre, elle s’est accidentellement détachée de la machine, provoquant un manque d’oxygène dans son cerveau.

“Ils ont fait la RCR pendant une heure”, a déclaré Pineault. “Ils ne savent pas quel type de lésion cérébrale il y a parce qu’ils doivent la garder… tellement [medication].”

Vendredi, la famille a appris qu’Ainsley était enfin prêt à être retiré de la machine ECMO.

“Aujourd’hui, c’est vraiment une bonne nouvelle qu’ils avancent pour essayer de la faire sortir de là”, a déclaré Bergmann.

Le tout-petit sera maintenu sous ventilateur et subira un scanner cérébral samedi pour vérifier les lésions cérébrales dues au manque d’oxygène.

“Elle a parcouru un long chemin au cours de la dernière semaine et demie, c’est définitivement une combattante.”

TROIS VIRUS À LA FOIS PEU COMMUNS, DIT LE MÉDECIN

Un médecin d’Edmonton dit que le cas d’Ainsley est inhabituel.

“Trois virus à la fois, c’est assez rare, ce n’est pas quelque chose que nous voyons souvent”, a déclaré le Dr Tehseen Ladha, pédiatre et professeur à l’Université de l’Alberta, à CTV News.

“Il est extrêmement rare de se retrouver sous ECMO avec l’un de ces trois virus seuls.”

Mais elle a ajouté que l’année avait été difficile pour les enfants.

“Cette saison, nous avons certainement vu plus de co-infections, et quand je vois des co-infections, je veux dire des enfants qui sont infectés par plus d’un virus.”

“Nous constatons des taux de grippe bien plus élevés que le pic de l’année moyenne, de sorte que les hospitalisations pédiatriques dues à la grippe sont plus élevées maintenant qu’elles ne le sont habituellement au pic des hospitalisations pour la grippe.”

Ladha dit que les médecins se sont battus pour des mesures préventives pour arrêter la propagation des virus.

“Bien sûr, les enfants auront des virus, mais ce n’est pas une saison typique”, a-t-elle déclaré.

“Il est si important que nous atténuions une partie de cette transmission pour réduire le nombre d’enfants qui se retrouvent à l’hôpital ou qui se retrouvent avec des résultats graves.”

“LA VIE EST EN PAUSE”

Pineault et Bergmann ont trois autres enfants à la maison à Calgary. Ils rentraient tous les trois jours en voiture pour passer une journée avec eux, avant de retourner à Edmonton pour être avec Ainsley.

Ils habitent au Manoir Ronald McDonald d’Edmonton, mais entre l’essence, la nourriture, la garde d’enfants et les revenus interrompus, ils disent que les voyages à Edmonton ont été coûteux.

“Avec Ami et moi étant ici, nos revenus ne sont plus tout à fait ce qu’ils étaient avant tout cela, et j’aimerais que les agents de recouvrement comprennent la situation”, a déclaré Bergmann.

Ainsley, 15 mois, utilise une machine ECMO, qui extrait le sang de son corps et l’oxygène avant de le remettre. (Crédit : Ami Pineault)

Un ami de la famille a créé une page GoFundMe pour couvrir ses dépenses.

“Le GoFundMe est là, je suppose, pour aider la vie à continuer pendant que la vie est en pause en ce moment.”

En attendant de voir comment Ainsley va s’améliorer, le couple a des conseils pour les autres parents.

« Embrassez vos bébés », a déclaré Pineault.

“C’est difficile à dire, mais dans des moments comme celui-ci, pour nous, il n’y aurait peut-être pas eu de lendemain”, a ajouté Bergmann.

« Ne repoussez jamais quelque chose. Essayez de vous adresser à vos petits dès que vous le pouvez.

Avec des fichiers de Jessica Robb de CTV News Edmonton.