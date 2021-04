Internet se pâme sur les vidéos d’adorables enfants et adore leurs singeries charmantes. Une vidéo similaire qui a fait surface en ligne gagne des cœurs avec plus de 4,5 millions de vues à ce jour. La délicieuse vidéo mettant en vedette un petit enfant prononçant adorablement de longs mots anglais a amusé les internautes. La vidéo montre une femme tenant la petite fille tout en lui faisant apprendre la prononciation correcte des mots. La femme commence par dire: «Vous nous avez donné un tas de mots à dire, nous allons faire de notre mieux.» La femme demande à la petite fille de répéter les mots comme hippopotame, aluminium, absolument, absurde après elle. Alors que la gamine a cloué certaines des prononciations, son incapacité à dire des mots massifs comme le tyrannosaurus rex et l’antidisestablishmentarianisme s’est transformée en charabia chatouillant.

À la fin, quand la femme lui demande de répéter le nom d’une province canadienne, la Saskatchewan, la fille répond avec humour: «Je sais comment dire le mot mais je ne veux tout simplement pas le dire», ce qui a laissé les internautes avec un rire dur.

La vidéo partagée sur Twitter par un utilisateur avec la légende «lorsque vous parlez à des enfants comme des humains» a recueilli plus de 4,5 millions de vues et plus de 333 000 mentions J’aime. Twitterati inonde le message de réactions positives. Certains ont apprécié la femme pour avoir présenté à l’enfant mots et augmenter sa banque de vocabulaire tandis que certains ont adoré à quel point l’enfant est adorable.

Comme les enfants ne laissent jamais une chance d’amuser les autres avec leur innocence, une de ces vidéos est devenue virale il y a quelques jours. La vidéo présentait un garçon essayant d’aider le pigeon à boire de l’eau avec une cuillère. Il tendit la main en tenant la louche pleine d’eau hors du gril vers le rebord où le pigeon était assis. Le pigeon qui semblait à la recherche d’eau ne flottait pas mais en buvait. La vidéo a été partagée par Susanta Nanda, officier du Service indien des forêts (IFS).

Le garçon était apprécié de tous pour son acte de gentillesse. La vidéo a reçu une réponse écrasante et a obtenu plus de 11 000 vues et 2 300 mentions J’aime.

