Un tout-petit abattu par une balle perdue à la garderie de l’Utah alors qu’il jouait dehors

Un garçon de deux ans touché à la tête par une balle perdue alors qu’il jouait dehors à la garderie de l’Utah est dans un état stable, ont déclaré mardi le propriétaire de l’établissement et les autorités.

La police espagnole de Fork pense que la balle provenait d’un plomb ou d’un pistolet à air comprimé tiré d’un champ agricole de l’autre côté de la rue à l’ouest de l’établissement, a déclaré le lieutenant Clay Slaymaker. Il n’y a actuellement aucun suspect, mais un trou de balle a pu être vu à travers la clôture en vinyle qui enveloppe l’aire de jeux où l’incident s’est produit.

Lane Mugleston, le propriétaire de Leap Ahead Daycare, a confirmé que la fusillade s’était produite dans son établissement de Spanish Fork. Il a déclaré que deux employés étaient à l’extérieur lorsque l’un d’eux près du bambin l’a remarqué trébucher soudainement, saignant du visage, tandis que les enfants jouaient dans la zone clôturée à l’extérieur de la garderie lundi après-midi. Personne n’a entendu les coups de feu dans l’installation, qui se trouve dans une zone industrielle légère près d’un aéroport, a-t-il déclaré.

« Nous sommes absolument abasourdis. Et nous prions pour la famille et espérons que les médecins pourront faire tout le nécessaire, mais nous sommes absolument surpris », a déclaré Mugleston.

Mugleston a déclaré que les employés avaient contacté les parents du bambin après avoir observé les blessures et lorsque les médecins ont vu une balle de petit calibre logée dans la tête de la victime lors d’un scanner cérébral plus tard dans la soirée, ils ont appelé les autorités. Le jeune garçon a ensuite été transporté à l’hôpital primaire pour enfants de Salt Lake City, à 84 kilomètres au nord de Spanish Fork.

« Les détectives continuent d’enquêter d’où la balle a pu être tirée et pourquoi », a déclaré la police dans un communiqué. « Il semble que ce soit un accident tragique. Les champs ouverts sont directement à l’ouest de la garderie et on pense que la balle pourrait provenir de cette zone.

Sam Metz et Rick Bowmer, Associated Press

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.