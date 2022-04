Un tout-petit a-t-il besoin d’un NFT ?

Image Crédit… Parc Saehan

Quand Olympia Ohanian – la fille de la joueuse de tennis Serena Williams et de l’entrepreneur Internet Alexis Ohanian – était enfant, ses parents lui ont offert une poupée en plastique. Puis ils ont eu cette poupée un compte Instagram. Qai Qai, comme la poupée a été nommée, est apparue sur la plateforme en 2018 dans une série de photographies énigmatiques. Bien que le flux de la poupée ressemblait à une photographie de scène de crime – Qai Qai pouvait être jeté sans cérémonie dans un bac à sable ou étalé sans vie sur une étendue d’asphalte solitaire – il avait également une qualité délicieusement nostalgique. Les images incarnaient le côté sombre et comique de la dévotion obsessionnelle d’un jeune enfant envers un objet aimé : lorsqu’un nouveau jouet apparaît, l’objet peut être impitoyablement jeté. Chaque photo de la négligence désinvolte de Qai Qai semblait imprégnée de l’esprit illimité d’Olympia. Cependant, au fur et à mesure que la poupée amassait des adeptes, elle s’est adaptée aux exigences de diverses plateformes en ligne. Bientôt, elle s’était transformée en une figure de dessin animé générée par ordinateur avec des yeux de biche et une touffe de cheveux au sommet de sa tête. Ce nouveau Qai Qai, apparemment sensible, pourrait se synchroniser sur les lèvres avec des vidéos virales comme une star de TikTok et agiter depuis un jouet décapotable FAO Schwarz comme un mini influenceur. Finalement, la poupée Qai Qai originale a disparu des médias sociaux, remplacée à la place par une nouvelle inspirée de la version dessin animé et disponible à l’achat sur Amazon. La semaine dernière, Qai Qai a sorti sa première collection NFT. Image Qai Qai fait partie d’un mouvement visant à faire entrer le divertissement pour enfants dans l’avenir numérique. Elle a été animée par la société de technologie Univers invisible, qui développe la propriété intellectuelle de personnages de dessins animés natifs sur Internet attachés à des célébrités. (Invisible Universe a également créé un personnage d’ours en peluche perdu depuis longtemps pour la célèbre famille D’Amelio de TikTok et a transformé le chien de Jennifer Aniston, Clyde, en Clydeo, un influenceur alimentaire de dessin animé.) Et les NFT de Qai Qai – ou jetons non fongibles, des actifs numériques uniques qui ont donné naissance à un marché hautement spéculatif truffé de gadgets – ont été publiés le Zigazooune application pour les enfants dès l’âge de 3 ans qui se présente comme “le plus grand réseau social et plate-forme NFT au monde pour les enfants”.

Fait ton tout-petit a besoin d’un NFT? Zigazoo dit oui. L’application mission est de “donner aux enfants les moyens de façonner le paysage et l’infrastructure mêmes des NFT et du Web3”, de les aider à “s’exprimer à travers l’art et la pratique des compétences essentielles en matière de littératie financière” et de leur permettre de devenir les “citoyens numériques de demain”. Comme Rebecca Jennings récemment rapporté dans Vox, les efforts pour faire entrer les enfants dans le monde de la crypto-monnaie, des NFT et de la technologie blockchain sont présentés comme “préparant les futurs travailleurs à des emplois lucratifs dans la technologie”. Le divertissement traditionnel pour enfants vise depuis longtemps à tirer le maximum d’argent de ses petits consommateurs (bientôt, Pixar sortira un film d’origine graveleux mettant en vedette le personnage de “Toy Story” Buzz Lightyear), mais le langage astucieux suggérant que les enfants devraient dépenser de l’argent pour Fabriquer l’argent semble nouveau. Des plateformes comme Zigazoo construisent une bulle de battage publicitaire pour les enfants et la présentent comme un exutoire créatif, une opportunité éducative, voire un devoir civique de s’y joindre. Image Récemment, j’ai pratiqué mes propres compétences essentielles en matière de littératie financière en acquérant un ensemble d’images de Qai Qai dansant en tutu. J’ai d’abord dû télécharger Zigazoo, qui est une sorte de TikTok junior conçu pour être géré par un soignant adulte. Une fois à l’intérieur, l’application sollicite des vidéos construites autour de « défis » anodins, comme « Pouvez-vous chanter dans une autre langue ? » et des questions pas trop personnelles, comme « Quelles chaussures préférez-vous porter ? » Le contenu semble moins important que la conception de l’application, qui, comme tout réseau social adulte, encourage les utilisateurs à amasser des followers, à accumuler des likes et à devenir généralement célèbres pour Zigazoo. En zigazoo-ese, cela pourrait se traduire par « mettre en pratique les compétences essentielles de l’économie de l’attention ». De nombreux utilisateurs de l’application semblent charmants et non polis, publiant des vidéos tremblantes qui leur coupent le front ou le menton alors qu’ils livrent des monologues improvisés à bout de souffle. Et pourtant leurs dépêches sont imprégnées du langage des influenceurs ; une vidéo typique commence par “Hey Zigazoo friends!” et se termine par “J’aime et abonnez-vous!” En cours de route, il y a des excuses pour ne pas avoir publié récemment, des promesses de publier plus bientôt et des offres pour crier les abonnés les plus engagés de l’utilisateur dans le prochain message, même si ces abonnés n’existent pas. Parfois, ce flux étrange et tendre sera interrompu par une vidéo étrangement brillante – comme celle d’un enfant acteur grand sur Zigazoo qui peut exécuter ses défis tout en regardant de manière significative dans l’objectif et en chatouillant un piano juste hors du cadre. (Lorsque je me suis inscrit, Zigazoo m’a suggéré de le suivre, avec un compte associé au film “Paw Patrol” et un champion adolescent “Ninja Warrior”.) De temps en temps, des adultes apparaîtront. Habituellement, ils vendent quelque chose, comme une boîte d’abonnement de jouets ou un podcast pour les enfants.