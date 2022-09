Un tournant pour Bitcoin ? Où va la crypto à partir d’ici

Ce fut une année difficile pour le secteur de la cryptographie. Après avoir atteint un sommet de plus de 68 000 dollars en novembre 2021, le bitcoin a plongé pour osciller autour de 20 000 dollars.

Mais pour les investisseurs en ETF à long terme, certains experts conseillent de suivre la descente de la crypto dans la foulée.

“Si vous voulez bien faire les choses, alors ce qui s’est passé au cours des neuf derniers mois est totalement hors de propos”, a déclaré lundi Ric Edelman, fondateur d’Edelman Financial Services, à Bob Pisani sur “ETF Edge” de CNBC.

“Si vous investissez pour les cinq à 10 prochaines années, ce n’est qu’un événement ordinaire sur le marché, et vous l’ignorez”, a-t-il ajouté.

Mais avec le bitcoin qui a atteint son plus bas niveau en près de deux ans, les tempéraments à court terme se heurtent à un mélange de facteurs positifs et négatifs qui guident la direction que prend la communauté crypto à partir d’ici.

“C’est un moment vraiment dynamique sur le marché”, a déclaré lundi à Pisani Matt Hougan, CIO de Bitwise Asset Management.

Une mise à niveau technique massive d’Ethereum est une force constructive pour l’avenir de la deuxième plus grande blockchain au monde, a déclaré Hougan. Une vague d’investisseurs institutionnels entrant sur le marché et un afflux d’activités de capital-risque sont également des indicateurs prospectifs pour l’avenir de la cryptographie.

D’un autre côté, les pressions réglementaires de la Réserve fédérale et de la Securities and Exchange Commission vont à son encontre.

“Cela crée ce marché volatil où la crypto monte et descend et ne sait pas vraiment dans quelle direction aller”, a déclaré Hougan. “Et je pense que nous sommes probablement coincés là-bas, au moins jusqu’en septembre.”

Edelman a expliqué que pour que les investisseurs institutionnels s’engagent auprès des entreprises, des fonds de dotation et des fonds de pension de Wall Street, des règles réglementaires et législatives doivent être en place.

“Les adultes dans la salle reconnaissent que la réglementation est une bonne chose”, a déclaré Edelman. “En ce moment, nous avons 1 % qui s’engagent dans la cryptographie. Vous n’obtiendrez pas les 99 % restants tant qu’ils n’auront pas clarifié les règles de la route.

“Nous voyons de nouvelles règles sortir du Trésor, de l’IRS, de la FINRA et de la Fed”, a-t-il déclaré. “Et de la SEC et de la CFTC. Nous avons actuellement plus de 50 projets de loi au Congrès. Et tout cela est très sain.”

Le président de la SEC, Gary Gensler, a déclaré que l’agence devrait jouer un rôle majeur dans le domaine de la cryptographie, en particulier pour les jetons. Dans un discours ce mois-ci, Gensler a lancé un signal d’avertissement aux organisations qui, selon lui, violent les lois sur les valeurs mobilières existantes, demandant au personnel d’éventuellement “affiner la conformité pour les jetons de sécurité cryptographiques et les intermédiaires”.

“Je pense qu’il y avait une menace assez directe contre les plateformes de trading crypto – des entités à grande échelle comme Coinbase”, a déclaré Hougan. “Ils sont clairement à son horizon.”

En juillet, les actions de la société de cryptographie ont chuté après avoir annoncé qu’elle faisait face à une enquête de la SEC pour savoir si la plate-forme proposait des titres non enregistrés.

“Je suis heureux de le répéter encore et encore : nous sommes convaincus que notre processus de diligence rigoureux – un processus que la SEC a déjà examiné – éloigne les titres de notre plate-forme”, a déclaré le directeur juridique de Coinbase, Paul Grewal. sur Twitter.

Les propositions visant à renforcer la surveillance par la SEC de la communauté crypto se heurteront probablement à l’hostilité de la communauté elle-même, bien que l’agence ait déjà pris des mesures pour faire appliquer son programme de réglementation.

En février, la SEC a accusé BlockFi Lending de ne pas avoir enregistré l’offre et la vente de son produit de prêt crypto au détail. L’entreprise a accepté de régler les charges, de payer une amende de 50 millions de dollars et de cesser les offres et les ventes non enregistrées du produit de prêt.

“Dans un an, les grandes plateformes de négociation seront en train de s’enregistrer auprès de la SEC”, a déclaré Hougan. “Je pense que les jetons individuels, c’est un terme beaucoup plus long.”

Bien que les actifs spéculatifs aient une voie difficile à suivre, Edelman a déclaré que le nombre de personnes qui possèdent des crypto-monnaies continue d’augmenter régulièrement.

“Ce qui est intéressant, c’est que, malgré le fait que [Coinbase is] en baisse de 70% par rapport à son sommet, le nombre de personnes qui le possèdent est inchangé », a-t-il déclaré. « Ce qui signifie que ceux qui le voulaient ne sont pas déconcertés par cela.

Au-delà de la communauté crypto, les taux d’adoption des grandes entreprises d’investissement démontrent que les monnaies numériques sont adoptées par Wall Street, a déclaré Hougan.

“L’arrivée de Blackrock et Schwab renforce l’investisseur de tous les jours sur le fait que le bitcoin ne va pas disparaître”, a déclaré Hougan. “Je pense que c’est maintenant réglé. C’est maintenant à quel point cet avenir est grand.”