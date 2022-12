« Un tournant historique » : la crise énergétique alimente le boom des énergies renouvelables

L’AIE affirme que la crise énergétique alimente le déploiement des énergies renouvelables.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie a poussé les pays européens à diversifier leurs approvisionnements énergétiques.

La capacité d’énergies renouvelables de l’Europe entre 2022 et 2027 devrait être deux fois plus élevée qu’au cours de la période quinquennale précédente.

La crise énergétique alimente une accélération du déploiement des énergies renouvelables, laissant espérer des efforts pour atteindre des objectifs ambitieux contre le réchauffement climatique, a déclaré mardi l’Agence internationale de l’énergie (AIE).

La capacité totale des énergies renouvelables dans le monde devrait presque doubler au cours des cinq prochaines années et dépasser le charbon en tant que principale source de production d’électricité d’ici 2025, a déclaré l’AIE dans un rapport.

La croissance de 2 400 gigawatts entre 2022 et 2027 est supérieure de près d’un tiers aux prévisions de l’AIE de l’année dernière, selon l’agence basée à Paris, qui conseille les pays développés.

Cela aiderait à “maintenir vivante la possibilité de limiter le réchauffement climatique à 1,5 [degrees Celsius]”, a déclaré l’AIE, faisant référence à l’objectif préférable fixé dans l’accord de Paris de 2015 pour prévenir une catastrophe climatique.

L’invasion de l’Ukraine par la Russie, grand exportateur de pétrole et de gaz, a déclenché une crise énergétique et incité les pays d’Europe, fortement dépendants des livraisons russes, à diversifier leurs approvisionnements.

Le directeur exécutif de l’AIE, Fatih Birol, a déclaré :

Les énergies renouvelables se développaient déjà rapidement, mais la crise énergétique mondiale les a propulsées dans une nouvelle phase extraordinaire de croissance encore plus rapide alors que les pays cherchent à tirer parti de leurs avantages en matière de sécurité énergétique.

“Le monde devrait ajouter autant d’énergie renouvelable au cours des cinq prochaines années qu’il l’a fait au cours des 20 années précédentes”, a déclaré Birol dans un communiqué.

“C’est un exemple clair de la façon dont la crise énergétique actuelle peut être un tournant historique vers un futur système énergétique mondial plus propre et plus sûr.”

La quantité de capacité d’énergie renouvelable ajoutée en Europe entre 2022 et 2027 devrait être deux fois plus élevée qu’au cours de la période de cinq ans précédente, a déclaré l’AIE.

Les pays de l’UE pourraient déployer l’énergie éolienne et solaire encore plus rapidement s’ils rationalisaient rapidement le processus de réception des permis, selon le rapport.

Les prévisions révisées de l’AIE sont également motivées par de nouvelles politiques et réformes du marché mises en œuvre plus rapidement que prévu.

La Chine devrait représenter près de la moitié des nouveaux ajouts mondiaux de capacité d’énergie renouvelable au cours des cinq prochaines années, selon le rapport.