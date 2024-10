Un tournage pour documenter l’histoire présumée d’abus de Chris Brown

Alors que le prochain documentaire Diddy est actuellement dans l’actualité, il semble qu’un autre grand musicien problématique soit sur le point d’être bientôt sous les projecteurs : Chris Brun.

Dans un nouveau trailer sorti lundiInvestigation Discovery (ID) se prépare à décoller les couches de l’histoire musicale complexe de Brown qui a été embourbée par la controverse – à savoir ses nombreuses accusations d’agression au fil des ans – dans un prochain documentaire. Intitulé « Chris Brown : Une histoire de violence », le film devrait inclure « des commentaires d’experts et culturels » et fournir « des réflexions réfléchies sur l’expérience de chaque survivant et la destruction psychologique à la suite de ses abus ». Il comprendra également les commentaires d’une toute nouvelle accusatrice non identifiée qui détaillera ses difficultés avec Brown.

Le film servira également de point de départ à la campagne « No Excuse for Abuse » d’ID, qu’ils déploient pour la troisième année en partenariat avec le Plus de fondationune initiative mondiale composée de la plus grande coalition d’organisations à but non lucratif, d’entreprises et bien d’autres qui se consacrent à mettre fin à la violence domestique et sexuelle. Après la diffusion du documentaire, Sunny Hostin, co-animateur de « The View », dirigera une table ronde avec « des experts et des défenseurs de la violence conjugale ».

Chris Brown : Une histoire de violence — Bande-annonce — ID

Au cas où vous vivriez sous un rocher, Brown a été cité dans diverses poursuites judiciaires pour son comportement abusif au cours des années qui ont apparemment suivi son agression notoire contre Rihanna en 2009. Alors que la plupart des gens ont considéré cette altercation comme une altercation ponctuelle. , la vérité est que Brown a fait la une des journaux avec des accusations sur tout, depuis agressionà l’agression sexuelle, droguer, râpé et plus encore.

Et même si une poignée de ces affaires sont encore en cours devant les tribunaux et que Brown est légalement innocent jusqu’à preuve du contraire, on ne peut s’empêcher d’être un peu dérangé par le type de procès auxquels son nom semble toujours être associé. Pourtant, comme le documentaire l’explorera également, ces allégations ne suffisent pas à dissuader ses fans et ses partisans inconditionnels de se présenter pour lui.

Mais à notre époque où les agresseurs en série commencent à voir leur jour devant les tribunaux (en vous regardant Diddy et Russell Simmons), il semble que Brown suive peut-être leurs traces. Espérons que ce nouveau documentaire fasse la lumière sur ce qu’il devrait faire et suscite les conversations nécessaires sur les abus et sur la manière d’obtenir de l’aide.

« Chris Brown : A History of Violence » sera diffusé le dimanche 27 octobre à 21 h HE/PT sur ID.