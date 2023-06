Un touriste surpris en train de « graver le nom de sa petite amie » dans le Colisée de Rome avec des clés | Nouvelles du monde

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo Un touriste a été filmé en train de graver un message dans les anciens murs du Colisée de Rome à l’aide d’un jeu de clés. Dans les images publiées sur Reddit, l’homme portant un short et un t-shirt portant un sac à dos peut être vu en train d’utiliser des clés pour écrire « Hayley » sur les murs du bâtiment vieux de 1 937 ans. Alors que l’autre touriste utilisant la caméra fait un panoramique vers l’homme, il regarde la caméra et sourit, mais n’arrête pas d’utiliser ses clés pour graver ce que certains utilisateurs ont dit être le nom de sa petite amie dans le mur. Les utilisateurs n’ont pas tardé à critiquer l’homme, le qualifiant de » trou ** » et demandant aux gens d’envoyer la vidéo à la police afin qu’il puisse être arrêté. S’il est attrapé, l’homme pourrait faire face à une énorme amende qui, dans le passé, s’élevait à 16 000 £. Il pourrait également faire face à un an derrière les barreaux. En 2014, un touriste russe a été surpris en train de tailler un «K» de 25 cm dans le bâtiment historique et a été condamné à une amende de 15 800 £ (20 000 €). Des images de l’homme publiées en ligne le montrent en train d’utiliser un jeu de clés sur l’ancien bâtiment (Photo: Reddit) L’homme de 42 ans était en vacances avec sa famille, lorsqu’un agent de sécurité l’a surpris en train de graver la grande lettre dans la brique avec une pierre pointue. Le directeur du Colisée, Rossella Rea, a déclaré que la lourde amende était justifiée car le visiteur avait endommagé « un monument magnifique et symbolique ». « Vous ne pouvez pas écrire sur un mur historique, c’est absolument interdit », a-t-elle déclaré. Darius Arya, un archéologue basé à Rome, a déclaré à l’époque que l’amende enverrait un message puissant aux vandales potentiels. «C’est une taxe extraordinairement élevée. Cela dit ‘nous n’avons pas de patience’; ils font monter les enchères en tant que nouvelle forme de protection. En 2020, un touriste irlandais a été accusé d’avoir vandalisé le bâtiment après que le personnel de sécurité l’ait repéré en train de graver ses initiales dans l’ancienne structure italienne.



Le Colisée est considéré comme l’une des sept merveilles du monde (Photo: AP) La police des carabiniers a déclaré que l’homme de 32 ans avait été arrêté par la sécurité privée du Colisée et immédiatement signalé aux agents. Les deux initiales de l’homme, hautes d’environ 6 centimètres (2 pouces), auraient été gravées à la pointe de métal sur un pilier du premier étage du monument. Le Colisée, considéré comme l’une des sept merveilles du monde moderne, est un site du patrimoine mondial, avec 54 autres sites italiens qui composent le centre historique de la ville. Plus: Tendance

C’était le plus grand amphithéâtre construit dans l’Empire romain, accueillant des combats de gladiateurs et d’autres divertissements publics. Les anciens Romains ont peint des scènes de l’arène et des gladiateurs célèbres sur les murs, ce qui signifie que les graffitis n’y sont pas nouveaux. En 2013, des travaux de restauration sur un passage ont découvert des graffitis laissés par les gladiateurs eux-mêmes ainsi que des dessins des années 1600. Il a également révélé qu’un certain nombre de personnes avaient signé leur nom sur les murs dans les années 1940. Un utilisateur a déclaré sur Reddit: «J’étais là et j’ai vu ça aussi. Le gars ne pensait même pas qu’il faisait quelque chose de mal. Un autre a dit: ‘Wow… J’étais là aussi hier. (j’avais pas vu ça par contre) Rome (en effet la plupart des villes italiennes que j’ai visitées) sont inondées de graffitis. C’est absolument partout. Mais il semble que les graffeurs laissent de côté les trucs historiques. C’est un touriste qui est un a ** cependant… quelle chose colossale à faire. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités.

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source