Un touriste surpris avec un rare alligator blanc dans une valise à l’aéroport de Munich

Selon l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, le commerce illégal d’espèces sauvages est le quatrième crime mondial après la drogue, la contrefaçon de monnaie et la traite des êtres humains. Un récent incident surprenant a prouvé jusqu’où les gens peuvent aller pour maintenir ce commerce florissant. Selon un rapport du Daily Mail, un touriste américain a été surpris en train de faire passer en contrebande un alligator albinos d’un mètre de long à l’aéroport international de Munich en septembre. Il a été arrêté alors qu’il tentait de monter à bord d’un vol entre l’Allemagne et Singapour.

Les responsables de l’aéroport ont été choqués de voir comment il avait fourré l’alligator blanc dans une valise exiguë. Cet animal était enveloppé dans un rouleau de film alimentaire. Un petit trou a été fait dans le rouleau pour que l’alligator puisse respirer. L’animal a été sauvé et confié à un sanctuaire de reptiles à Munich. Des poursuites pénales ont été lancées contre le touriste de 42 ans qui a commis l’infraction.

Le bureau principal des douanes de Munich a également publié une déclaration à cet égard. Selon leur déclaration, “les douaniers ont confisqué un alligator albinos vivant le 25 septembre 2022 à l’aéroport de Munich”.

Le communiqué indique que les employés du contrôle de sécurité ont découvert une image radiographique inhabituelle lors de la vérification des bagages. Ils ont immédiatement alerté les douaniers qui ont retrouvé l’alligator en ouvrant la valise. L’alligator était enveloppé dans du film alimentaire. Les douaniers libèrent l’animal et lui prodiguent les premiers soins avec l’aide d’un vétérinaire.

Le communiqué mentionne que les autorités ont engagé des poursuites pénales contre l’homme d’affaires. Le bureau d’enquête des douanes de Munich se chargera d’enquêter plus avant dans ce cas.

L’acte de trafic d’espèces sauvages consiste à faire entrer ou sortir des espèces d’animaux d’un pays sans permis. Il s’agit d’une infraction en vertu de la Loi sur les espèces en voie de disparition (importation et exportation) (ESA). La Loi sur les espèces en voie de disparition est une loi fédérale qui a été formulée en 1973. Elle protège les espèces en voie de disparition contre l’extinction. Cette loi rend illégale l’importation ou l’exportation de toute espèce en voie de disparition. À Singapour, les contrevenants risquent une peine de 2 ans de prison ou une amende de Rs 41,46,556 pour avoir commis ce crime.

