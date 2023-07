Un touriste qui a gravé son nom Ivan dans le Colisée de Rome demande pardon à la police alors que le chef l’avertit qu’il risque 5 ans de prison

Un instructeur de fitness britannique a demandé pardon alors qu’il risque cinq ans dans une prison italienne pour avoir défiguré le Colisée historique.

Ivan Dimitrov, également connu sous le nom d’Ivan Hawkins, a été vu par des millions de personnes dans le monde griffonner son nom sur le monument vieux de 2 000 ans – avec celui de sa petite amie Hayley Bracey.

Il a maintenant présenté ses excuses à la police pour avoir défiguré l’ancienne maçonnerie, dans un acte filmé et partagé en ligne par un touriste indigné qui le voyait.

Mais les officiers semblent déterminés à poursuivre les accusations contre l’homme de 27 ans et sa petite amie âgée de 33 ans, après les avoir retrouvés.

Le couple, qui vit à Bristol, visitait la capitale italienne Rome dans le cadre d’une tournée européenne de trois semaines.

Mais ils étaient déjà partis pour la Bulgarie avant d’être retrouvés par la police italienne qui les a identifiés grâce à des images de vidéosurveillance et des dossiers d’hôtel.

Le major Roberto Martina, de la police paramilitaire des carabiniers italiens, a maintenant déclaré à MailOnline: « Des collègues ont parlé avec l’homme et il a exprimé ses excuses et ses sincères remords pour ce qu’il a fait.

« Il nous a dit qu’il était très contrarié par ce qu’il avait fait et qu’il n’arrêtait pas de s’en excuser.

« Je pense qu’il s’inquiétait des conséquences de tout procès et nous avons expliqué qu’il pourrait être emprisonné entre deux et cinq ans et être condamné à une amende pouvant aller jusqu’à 15 000 euros. »

Le bulgare M. Dimitrov, qui non seulement dirige sa propre entreprise de fitness mais est également chauffeur-livreur à temps partiel, a été filmé la semaine dernière en train de vandaliser le site par le vacancier californien Ryan Lutz.

Il a été vu en train de graver les mots « Ivan et Hayley 23 » à l’aide d’un jeu de clés.

M. Lutz a posté la vidéo en ligne, dans laquelle on peut l’entendre dire à M. Dimitrov: « Êtes-vous sérieux, mec? C’est foutu, mec – stupide ******. »

Le ministre italien de la Culture, Gennaro Sangiuliano, a qualifié le vandalisme d' »acte non civilisé et absurde » qui avait « offensé tous ceux qui, dans le monde entier, apprécient la valeur de l’archéologie, des monuments et de l’histoire ».

Il a ajouté: « Maintenant, j’espère que la justice suivra son cours en appliquant rigoureusement les lois. »

Le Colisée a déjà fait la une des journaux lorsque les visiteurs se sont plaints d’avoir été facturés 430 £ pour des photos à l’extérieur avec des hommes habillés en centurions romains.

Pourtant, c’est un autre touriste qui a risqué d’avoir des ennuis lorsqu’il a été accusé d’avoir tenté de faire rentrer clandestinement une brique qu’il avait extraite des murs du Colisée.

Le Colisée figure dans un modèle de la Rome antique de l’archéologue Italo Gismondi, qui a été commandé par le dictateur fasciste Benito Mussolini et apparaît dans le film Gladiator de Russell Crowe, lauréat d’un Oscar.

