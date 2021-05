Un touriste frappe Seagull qui a essayé de voler sournoisement sa nourriture

La nature a des façons inattendues de nous surprendre et parfois de nous faire rire aux éclats. Un de ces incidents est apparu récemment lorsqu’une vidéo d’un homme frappant une mouette est devenue virale, vous faisant poser la question: que faites-vous quand quelqu’un essaie de prendre une bouchée de votre nourriture? Jusqu’où irez-vous pour conserver votre nourriture? Dans le clip partagé le Reddit, un homme a réagi adroitement quand il a vu une mouette s’approcher de sa nourriture. La vidéo, qui le montre en train de frapper l’oiseau, a quelques années et a refait surface sur les réseaux sociaux après qu’un utilisateur l’a publiée. Dans le clip, l’homme peut être vu en train de prendre des crevettes dans un restaurant appelé The Seafood Shack. Comme tout autre gourmet, il peut être vu excité par sa friandise. Comme on peut le voir marchant vers la personne qui tenait l’appareil photo, une mouette – qui attendait depuis longtemps et gardait un œil pour prendre une bouchée du repas de quelqu’un – a finalement eu l’occasion de manger de savoureuses crevettes de bord de mer et a décidé de faire de l’homme son proie.

Alors que la mouette fait un swoop classique, l’homme frappe rapidement le ventre de l’oiseau – forçant l’oiseau à s’envoler, se protégeant ainsi lui-même et sa nourriture. Il a gardé son sang-froid pendant qu’il marchait vers la personne qui tenait la caméra dans ses attitudes froides comme si de rien n’était. La vidéo a allégé l’humeur de tout le monde et a sûrement donné un régal aux gourmets qui sont possessifs à propos de leur nourriture.

Les utilisateurs de Reddit ne pouvaient s’empêcher de réagir à la vidéo désormais virale. Les commentaires étaient encore plus hilarants que la vidéo. Un commentaire disait: « Manœuvre parfaitement pratiquée que la mouette avait tirée mille fois … il n’a jamais vu le coup de poing venir. »

«À première vue, ce n’est certainement pas la première fois que ce type donne un coup de poing», a écrit un autre utilisateur.

