Un touriste étranger se prend pour l’invité d’un couple

Sidharth Malhotra et Kiara Advani se sont mariés et les photos de mariage ont également chuté maintenant. Comme c’est le cas pour les grands mariages de Bollywood – que ce soit Vicky Kaushal-Katrina Kaif, Ranveer Singh-Deepika Padukone ou Alia Bhatt-Ranbir Kapoor – les gens ont été exceptionnellement investis avec des yeux formés sur chaque détail du mariage qui a eu lieu à Jaisalmer. Au milieu de tout cela, un touriste étranger s’est avéré être un centre d’attraction improbable.

Certains paparazzis semblaient prendre de façon hilarante le touriste pour un invité au mariage de Sid-Kiara. L’homme, qui n’avait aucune idée de ce qui se passait, l’a accepté calmement, a donné à tout le monde son compte Instagram et leur a dit de le suivre, puis a révélé qu’il n’avait aucune idée de ce dont tout le monde parlait. L’homme leur a dit avec jovialité qu’il était venu visiter les magnifiques déserts et qu’il ne savait pas qui était Sid-Kiara.

En dehors de les membres de la famille du couple.

Les cérémonies Haldi, Mehendi et Sangeet ont eu lieu dimanche et lundi avant le jour J. Apparemment, Sidharth s’est joint au frère de Kiara, Mishaal, qui a chanté un medley pour eux. Alors que Shahid Kapoor et Karan Johar ont dansé sur Kala Chashma, les groupes Hari et Sukhmani ont également joué.

Plus tôt, un rapport de Bollywood Life a également affirmé que la famille de la star de Mission Majnu préparait également une performance musicale pour accueillir Kiara dans la famille. “La chanson est chorégraphiée par le membre de la famille de Sidharth uniquement et la performance de danse des membres de la famille va laisser Kiara les larmes aux yeux. Kiara et Sidharth feront également leur performance de remplissage préférée”, a mentionné le rapport.

« Ab humari réservation permanente hogayi hai. Nous recherchons vos bénédictions et votre amour pour notre voyage à venir”, ont écrit Sidharth et Kiara sur leurs messages respectifs. Kiara portait un lehenga rose pastel pour le mariage, conçu par Manish Malhotra. Sidharth a enfilé un sherwani ivoire.

