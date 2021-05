Un touriste échoué sur un pont de verre de 330 pieds de haut brisé par les vents violents en Chine

Un touriste en Chine a eu le choc de sa vie lorsqu’il s’est retrouvé suspendu à 100 mètres dans les airs après que des vents violents aient endommagé le pont de verre de 330 pieds de haut sur lequel il marchait. L’horrible incident s’est produit alors que l’homme marchait le long du pont à fond de verre dans une station balnéaire de la montagne Piyan, dans la province de Jilin. L’horrible incident a été publié sur la plate-forme de médias sociaux chinoise Weibo et a recueilli plus de 4 millions de vues. L’homme a été sauvé plus tard et est maintenant en sécurité. Un utilisateur de Twitter nommé Matt Knight a également publié la terrifiante capture d’écran vidéo sur son pseudo de médias sociaux, laissant tout le monde perplexe.

Quelqu’un a été coincé en haut d’une passerelle en verre suspendue dans un endroit pittoresque du nord-est de la Chine hier lorsque des vents violents ont fait tomber des panneaux de verre autour d’eux. Ils ont finalement pu se mettre en sécurité. pic.twitter.com/0vkFHasyWh– Matt Knight (@MattCKnight) 8 mai 2021

Tel que rapporté par Le courrier quotidien, le vent soufflait à la vitesse de 150 km / h et a endommagé de nombreux panneaux de verre du pont, laissant le touriste bloqué sur une section. Il était resté là pendant près d’une heure, cependant, les flics, les pompiers et les responsables des forêts ont rapidement signalé l’incident et ils ont fait sortir l’homme du pont en toute sécurité. Il a ensuite été emmené à l’hôpital pour des conseils psychologiques. Comme le suggèrent les rapports, il n’a subi aucune blessure et est en sécurité.

Pendant ce temps, la station a été fermée et fera l’objet d’une enquête pour savoir comment le panneau de verre s’est brisé. Le gouvernement de la ville de Longjing a demandé la même chose.

Les stations de montagne chinoises ont plusieurs ponts à fond de verre populaires pour attirer les touristes. La ville de Zhangjiajie, au nord-ouest de la province chinoise du Hunan, possède un célèbre pont de verre qui pend incroyablement à 300 m au-dessus du sol. Le pont qui a été construit entre deux falaises abruptes mesure 430 m de long et 6 m de large. Les images fascinantes du pont laissent les gens perplexes sur les réseaux sociaux. Les internautes ne croyaient pas que cela existe réellement. Le pont est connu comme le pont «pliant» en raison de son apparence. Il a été inauguré en 2017 et a été ouvert aux locaux l’année dernière. C’est un lieu touristique majeur du pays.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici