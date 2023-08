Un touriste « dégoûté » par une sale découverte dans une oasis de plage

Une touriste en visite à Bali, en Indonésie, a déclaré qu’elle était « dégoûtée » par la quantité de déchets flottant dans les eaux océaniques où de nombreux vacanciers passent leurs journées à faire de la plongée avec tuba et à nager.

« J’étais dégoûtée », a déclaré Sara Walsh, 25 ans, du Massachusetts, à SWNS News.

« C’était dégoûtant de sauter dans l’eau. Je suis restée peut-être 30 secondes », a-t-elle ajouté.

Walsh possède une entreprise de maillots de bain durables et se rendait sur l’île indonésienne pour un voyage d’affaires à l’usine qui fabrique sa ligne de maillots de bain. Bali est une île de destination de vacances connue pour son surf, ses volcans et ses milliers de temples hindous.

Walsh a déclaré au point de vente qu’elle s’était rendue à Bali avec son frère de 21 ans, Shane, en avril et qu’elle était sur un bateau pour faire de la plongée en apnée lorsqu’ils sont tombés sur les déchets flottants.

« C’était notre premier arrêt lors du voyage de plongée en apnée. Ils nous ont emmenés dans une zone où vous pouviez voir des raies manta », a déclaré Walsh.

« La surface de l’océan était de toute évidence recouverte de déchets et de plastique. Mais les guides touristiques ne semblaient pas y voir de problème et ont automatiquement commencé à mettre les gens à l’eau. »

Walsh a déclaré à SWNS que la plupart des vacanciers et des touristes ont sauté du bateau pour aller nager et faire de la plongée en apnée, mais « ils sont très rapidement revenus sur le bateau à cause de la dégoûtant de l’eau ».

L’entrepreneur a déclaré jeudi à Fox News Digital qu’elle avait lancé sa marque de maillots de bain, Siren Swim Co., « avec pour mission d’aider à nettoyer les océans, tous nos costumes sont fabriqués à partir de plastique recyclé ».

« J’ai choisi une usine à Bali parce que j’avais entendu dire à quel point la pollution des océans était grave, mais pour vraiment la voir de mes propres yeux, c’était épouvantable. J’ai pris la vidéo dans l’espoir qu’elle puisse sensibiliser et convaincre plus de gens de faire un effort pour nettoyer nos océans », a-t-elle ajouté dans un commentaire envoyé par e-mail à Fox News Digital.

Walsh a décrit que d’autres points chauds de plongée en apnée où les guides ont emmené le groupe n’étaient pas aussi saccagés, mais a souligné que « c’est vraiment terrible que nous soyons la cause de tous ces déchets dans nos océans ».

« Je ressens surtout pour les animaux de l’océan qui sont soumis à toutes nos ordures », a-t-elle déclaré à SWNS.