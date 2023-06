Un touriste défigure l’ancien Colisée de Rome et grave des noms sur un mur

Les responsables italiens demandent qu’un homme soit identifié et réprimandé après avoir été filmé en train de défigurer l’ancien Colisée de Rome.

Dans une vidéo partagée par Gennaro Sangiuliano, ministre italien de la Culture, on voit un touriste graver le nom de sa fiancée sur un mur à l’intérieur du monument avec « Ivan + Hayley ».

Il a également partagé une image floue du suspect.

« Je considère comme très grave, indigne et un signe de grande incivilité qu’un touriste défigure l’un des endroits les plus célèbres du monde, le Colisée, pour graver le nom de sa fiancée », a tweeté Sangiuliano. « J’espère que celui qui a fait cela sera identifié et sanctionné conformément à nos lois. »

La vidéo semble montrer l’homme se retournant et souriant à la caméra. Le Colisée a été la cible de vandalisme ces dernières années.

En 2020, un touriste irlandais a été aperçu par des agents de sécurité privés inscrivant ses initiales dans la structure vieille de plusieurs siècles, un site du patrimoine mondial de l’UNESCO.

L’incident s’est produit quelques jours seulement après qu’un autre touriste, un Polonais de 40 ans, a écrasé un drone à l’intérieur du Colisée après avoir appris qu’il s’agissait d’une zone d’exclusion aérienne, selon le rapport.