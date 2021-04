L’un des deux campeurs disparus de Tucson qui ont été retrouvés sur une corniche isolée et escarpée dans la région de Willow Creek du parc national de la Vallée de la mort est décédé, ont déclaré des responsables vendredi après-midi.

Alexander Lofgren, 32 ans, a été déclaré mort et Emily Henkel, 27 ans, a été hospitalisée après que les deux aient été retirés du rebord vers midi vendredi, a déclaré le bureau du shérif du comté d’Inyo sur Facebook.

Le couple, qui était considéré comme des campeurs expérimentés, a été retrouvé après une «longue» recherche dans tout le parc qui a débuté mardi. Le sauvetage a été considéré comme « hautement technique », ont déclaré des responsables.

«Cela a été une opération extrêmement difficile dans une zone géographique très impitoyable du comté d’Inyo, j’espère sincèrement que toutes les personnes impliquées pourront guérir et guérir», a déclaré le shérif du comté d’Inyo, Jeff Hollowell dans un communiqué.

Lofgren a travaillé dans le bureau du représentant américain Raúl Grijalva, qui représente le 3e district de l’Arizona, a confirmé le bureau.

Dimanche, lorsque le couple n’est pas revenu à la date prévue de son voyage de camping, le bureau du shérif a été informé et a commencé les recherches mardi, ont déclaré des responsables. Les deux avaient des cruches d’eau, au moins une journée de nourriture et du matériel de camping.

Les responsables ont appelé les téléphones portables du couple et ont vérifié tous les hôtels du parc et tous les monuments et attractions le long de la Death Valley Highway 190, de Death Valley Junction à Lone Pine. L’itinéraire de l’arrière-pays de Lofgren comprenait également des endroits que les officiels vérifiaient minutieusement, parfois deux fois.

Arrière-plan: Une note aide les responsables à retrouver un couple de Tucson porté disparu à Death Valley

Les responsables du parc ont trouvé la Subaru blanche manquante du couple au large de Gold Valley Road, où une note laissée sur le véhicule disait: «Deux pneus crevés, en direction de Mormon Point, ont trois jours d’eau. Leur voiture est tombée en panne sur la route non entretenue de Gold Valley à quatre roues motrices à Gold Valley, près de Smith Mountain, ont déclaré des responsables.

Au lieu de marcher jusqu’à 22,5 miles jusqu’à une route goudronnée, le couple a marché vers l’ouest dans la nature en direction de Mormon Point, qui se trouve près d’une route goudronnée.

L’équipe technique de recherche et de sauvetage d’Inyo a retrouvé le couple à 3 km de leur destination grâce à une reconnaissance aérienne de la région extrêmement reculée, selon un communiqué. Une équipe a tenté de joindre le couple, mais n’a pas été initialement en mesure de le faire en raison de l’emplacement extrême.

Une autre tentative pour atteindre le couple avec une équipe de recherche et de sauvetage Inyo descendant dans le canyon a commencé jeudi soir, ont déclaré des responsables.

Lofgren, un vétéran de l’armée, a servi d’autres vétérans dans le sud de l’Arizona

En 2019, Grijalva a annoncé que Lofgren avait été embauché pour le personnel de son district dans le cadre du programme de bourses Wounded Warrior.

«Connaître Alex, c’était connaître quelqu’un qui aimait la vie, aimait sa famille et aimait aider les autres. Les mots ne peuvent pas commencer à décrire le vide que cette perte incommensurable laisse dans le cœur de ses collègues et de sa famille », a déclaré Grijalva dans un communiqué vendredi.

Lofgren a servi quatre ans dans l’armée américaine en tant qu’ingénieur de combat et déployé en Afghanistan en 2011, selon Grijalva. Il a également obtenu son baccalauréat en sciences politiques de l’Arizona State University. Au cours de sa bourse, Lofgren a travaillé en tant que travailleur social avec des vétérans du sud de l’Arizona sur des questions concernant les soins de santé, les avantages sociaux et plus encore, selon un communiqué de 2019.

« Alex a vécu une vie de service et a toujours mis les besoins des autres au premier plan », a déclaré Grijalva vendredi. « La passion qu’il vouait chaque jour à son travail a touché d’innombrables vies. Quelle que soit la situation, Alex a rencontré ceux qu’il a aidés avec un visage souriant, un cœur attentionné et une empathie sans égal. »

Grijalva a déclaré que Lofgren « fera pour toujours partie de notre famille, et mon cœur est avec sa famille, sa partenaire aimante Emily et ses collègues qui le pleurent aujourd’hui. »

Le sénateur américain Kyrsten Sinema a écrit sur Twitter que Lofgren était son ancien stagiaire et « un jeune homme absolument stellaire ».

« Il avait un cœur en or et a travaillé si dur pour l’Arizona et notre pays. J’envoie tellement d’amour à sa famille et à ses amis. Qu’il reste au pouvoir », a tweeté Sinema.

Henkel a travaillé comme assistant marketing sous contrat pour la Garde nationale de l’Arizona. Des informations supplémentaires n’étaient pas immédiatement disponibles, a déclaré un porte-parole.

Le bureau du shérif a crédité la recherche et le sauvetage du comté d’Inyo, le parc national de la vallée de la mort, le bureau de gestion des terres et le bureau des services d’urgence du gouverneur de Californie pour le sauvetage. Le bureau a également crédité la base d’armes navales de China Lake, la base aérienne navale de Lemoore, la garde nationale de l’armée et la patrouille routière de Californie pour leur soutien aérien.

Contactez le journaliste à Audrey.Jensen@arizonarepublic.com ou sur Twitter @ Audreyj101.