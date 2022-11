Un touriste de 36 ans se noie après avoir été traîné en mer par une vague anormale alors qu’il prenait une photo sur la côte italienne pendant la tempête

UNE TOURISTE s’est noyée après avoir été entraînée vers la mer par une énorme vague alors qu’elle tentait de prendre une photo sur la côte italienne.

Ines Gomila, 36 ans, était avec son mari Sebastian Queiroz, 52 ans, lorsqu’ils ont été frappés par l’énorme vague sur la côte amalfitaine.

Le couple essayait de prendre une photo pendant une tempête lorsqu’ils ont tous deux été emportés par la mer.

Le drame a frappé le matin du 23 novembre, alors que le couple descendait l’une des criques du fjord de Furore, selon les médias argentins.

Le couple visitait la ville de Furore, près de Naples, lorsque la vague massive les a frappés et les a entraînés tous les deux dans l’eau.

Les habitants qui ont vu ce qui se passait ont essayé de les aider en leur lançant une corde.

Sebastian a réussi à s’accrocher à des rochers et a été secouru.

Il a été transporté à l’hôpital Castiglione di Ravello.

Se souvenant du moment d’horreur, il a déclaré à Telenoche: “J’ai d’abord pris une photo d’elle, puis elle a pris une de moi, puis nous nous sommes placés pour prendre un selfie.

“Et une vague est venue, elle nous a frappés et nous a projetés.

“Il y avait une mer agitée, on ne s’attendait pas à ce qu’une vague de cette taille vienne faire ce qu’elle a fait.”

Parlant de sa défunte épouse, il a dit qu’elle “est maintenant avec Dieu”.

“En ce moment je la sens à côté de moi, je sais qu’elle est là et elle m’accompagne avec elle. Elle va bien et elle est heureuse”, a-t-il ajouté.

Le couple originaire de la ville de Cordoba en Argentine aimait voyager et avait visité l’Italie dans le passé.

Les responsables locaux ont déclaré que la zone avait été fortement touchée dans un communiqué : “A Minori, la mer a englouti la jetée, soulevant les barres de fer et entraînant une grande quantité de rondins et de débris de toutes sortes sur la plage et la promenade : le maire a ordonné la promenade fermée et bouclée sur toute la zone.”

Les autorités italiennes ont déclaré que les écoles ont été fermées dans de nombreuses municipalités de la région et qu’à cette période de l’année “la mer a tendance à être très agitée ou lourde avec des ondes de tempête le long des côtes”.