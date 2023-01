Un touriste chinois infecté par COVID capturé en Corée du Sud après avoir fui le centre de quarantaine

La police sud-coréenne a rattrapé un Chinois qui a échappé à la quarantaine obligatoire du pays après avoir été testé positif au COVID-19 à son arrivée.

L’homme, qui a été décrit par la police comme étant dans la quarantaine, a disparu après avoir été testé positif au COVID-19 à son arrivée à l’aéroport d’Incheon mardi et a réussi à échapper à la police sud-coréenne jusqu’à ce qu’il soit arrêté dans un hôtel jeudi, selon Reuters.

“La personne a été retrouvée dans un hôtel de Séoul cet après-midi”, a déclaré un officier de police.

LA CORÉE DU SUD OBLIGERA DES TESTS DE CORONAVIRUS POUR LES VOYAGEURS DE CHINE

L’évasion de la quarantaine survient après que la Corée du Sud s’est jointe à plusieurs autres pays du monde pour exiger que les voyageurs en provenance de Chine subissent un test PCR après la décision de la Chine d’abandonner sa politique “zéro-COVID” alors que les cas continuent d’augmenter dans le pays.

La Corée du Sud a également restreint les visas de courte durée pour les ressortissants chinois jusqu’à la fin du mois prochain et limité les vols en provenance de Chine à l’aéroport international d’Incheon uniquement, a annoncé le Premier ministre Han Duck-soo plus tôt cette semaine.

Les voyageurs dont le test COVID-19 est positif sont soumis à une période de quarantaine obligatoire, une partie de la politique que le passager chinois a pu temporairement éviter. Il a été placé sur une liste des personnes recherchées après s’être prétendument enfui en attendant d’être admis en quarantaine, et il pourrait faire face à des accusations en vertu de la loi sud-coréenne sur le contrôle des maladies.

LES PAYS METTENT EN ŒUVRE LES EXIGENCES DE VOYAGE COVID POUR LES VOYAGEURS CHINOIS DANS UN MILIEU DE PROBLÈMES DE TRANSPARENCE

“Nous prévoyons d’enquêter sur l’individu une fois la période d’isolement obligatoire terminée”, a déclaré la police.

Les sanctions pour violation de la loi sur le contrôle et la prévention des maladies infectieuses pourraient voir l’homme purger jusqu’à un an de prison et payer des amendes pouvant atteindre 10 millions de wons (7 840 $), ont déclaré des responsables à Reuters.

La Corée du Sud a vu des centaines de voyageurs chinois tenter d’entrer dans le pays tout en étant testés positifs pour COVID-19 depuis le début de cette semaine. La Corée du Sud a accueilli 4 113 personnes en provenance de Chine depuis lundi, avec 239 des 917 résultats de tests positifs. Mercredi, 31,5% des 327 passagers testés étaient positifs au COVID-19.