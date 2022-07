Un touriste britannique “violé sur la plage par deux hommes en vacances sur une île grecque après avoir été emmené en soirée”

Un touriste BRITANNIQUE aurait été violé par deux hommes sur une plage de Crète après avoir été emmené lors d’une soirée.

La jeune femme serait sortie avec deux copains dans la ville de Réthymnon lorsque les deux hommes l’ont attirée et l’ont agressée sexuellement sur une plage.

La femme aurait été violée dans la ville de Réthymnon Crédit : Getty

Elle aurait signalé le viol aux flics locaux lundi après l’assaut d’horreur sur l’île grecque aux premières heures de la matinée.

Les détectives ont immédiatement ouvert une enquête et identifié deux suspects.

Deux jeunes hommes ont été arrêtés, selon les médias locaux.

Ils devraient comparaître devant le tribunal cette semaine.

Cela survient après qu’un autre touriste britannique aurait été violé par un chauffeur de taxi en Crète après l’avoir emmenée dans un endroit éloigné au lieu de son hôtel.

La femme de 43 ans a déclaré aux flics qu’elle avait été attaquée dans la station balnéaire d’Hersonissos après que l’homme l’ait récupérée dans un bar aux premières heures du 31 mai.

Et sur une autre île grecque, un touriste britannique aurait été violé par un riche vacancier américain dans les toilettes d’un hôtel à Mykonos.

La femme de 22 ans a déclaré aux flics que l’homme, qu’elle avait rencontré dans l’un des bars de l’île grecque, l’avait suivie jusqu’aux toilettes et l’avait violée.

L’Américain de 30 ans a été arrêté mais a nié les accusations et a affirmé que tout s’était passé avec le consentement de la femme.

La femme, qui serait originaire du Lancashire, a déclaré à la police qu’elle avait rencontré le touriste américain, issu d’une riche famille new-yorkaise, dans l’un des bars de l’île de la fête, rapporte Proto Thema.

Et plus tôt cette semaine, un touriste britannique a été retrouvé mort sur une plage de Crète après que son corps sans vie ait été laissé non découvert sur un transat pendant des heures.

L’homme de 54 ans a été retrouvé dans la station balnéaire populaire de Stalida, sur la côte nord de l’île, a-t-on appris.

Selon Creta Post, les baigneurs ont sonné l’alarme après avoir réalisé que l’homme n’avait pas bougé de son transat depuis des heures.

Les secours se sont précipités sur les lieux et ont tenté de le réanimer.

Le Britannique a été transporté d’urgence à l’hôpital universitaire d’Héraklion où il a malheureusement été déclaré mort.