Un touriste britannique tué par une hélice d’hélicoptère en Grèce ; 3 interpellés dont un pilote

Un touriste britannique a été tué par une hélice d’hélicoptère après son atterrissage en Grèce, et maintenant le pilote et deux membres de l’équipe au sol font face à des accusations d’homicide par négligence, selon des informations.

Un groupe de touristes britanniques revenant de Mykonos a atterri sur un héliport privé à Spata et devait monter dans des voitures pour se rendre à l’aéroport international d’Athènes, où ils prévoyaient de monter à bord d’un jet privé pour retourner au Royaume-Uni. Mais après l’atterrissage de l’hélicoptère, Jack Fenton, 22 ans, du Kent, est décédé après avoir heurté une pale de rotor encore en rotation sur le Bell 407.

Ioannis Kandyllis, président du comité grec des accidents d’aviation, a déclaré que quatre passagers, dont Fenton, ont débarqué de l’hélicoptère et ont été reconduits dans un salon privé pour attendre leur vol de retour à Londres. Mais alors qu’ils étaient dans le salon, la victime s’est détachée et est retournée sur le tarmac, “se précipitant vers l’hélicoptère à un rythme rapide”, a déclaré Kandyllis, selon The Telegraph.

“Des témoins à qui nous avons parlé ont dit qu’il avait un téléphone à l’oreille et qu’il marchait rapidement vers l’avion, défiant l’équipe au sol en lui criant ‘Stop, stop !’ En quelques secondes, l’accident tragique s’est produit. C’était horrible », a-t-il déclaré.

Mais des amis qui voyageaient avec Fenton, un responsable de compte junior dans une entreprise de marketing de médias sociaux, ont catégoriquement nié certaines parties de l’histoire de Kandyllis, y compris que Fenton était au téléphone.

“Aucune instruction n’a été donnée à la sortie de l’hélicoptère et personne ne nous a escortés jusqu’au salon. Tout ce qu’ils ont fait, c’est nous ouvrir les portes”, a déclaré à MailOnline l’ami de Fenton, Jack Stanton-Gleaves, 20 ans. “Nous avons débarqué seuls et personne n’a empêché Jack d’aller à l’arrière de l’hélicoptère. Aucun de nous n’a atteint le salon avant que l’accident ne se produise.”

“J’ai entendu des gens dire que Jack était au téléphone et a couru vers l’hélicoptère et c’est totalement faux”, a-t-il ajouté. “Il n’était pas au téléphone et pourquoi il s’est tourné vers l’arrière de l’hélicoptère, je ne sais pas.”

Fenton aurait étudié à l’Université d’Oxford Brookes et avait auparavant fréquenté la Sutton Valence School de 43 200 $ par an à Maidstone, dans le Kent. Sa mère, Victoria, a déclaré que son fils n’avait pas bu.

“Il était descendu sain et sauf lorsqu’il a atterri à Athènes, mais pour une raison quelconque, il est retourné derrière l’hélicoptère, et c’est l’hélice arrière qui l’a tué. C’était instantané”, a-t-elle déclaré au Daily Mail. “Il était sorti la nuit précédente mais n’avait rien bu de la journée d’hier à part de l’eau. Lui et ses amis étaient tous sobres.”

ANA, l’agence de presse publique grecque, a rapporté que le pilote et deux membres de l’équipe au sol avaient été arrêtés pour interrogatoire. Un porte-parole de la police grecque a déclaré au Telegraph qu’ils devaient faire face à des accusations d’homicide par négligence et ont été transférés à Athènes où ils seront entendus par un tribunal.

“La façon dont l’accident s’est produit fait toujours l’objet d’une enquête. C’était un incident très malheureux. Nous espérons que la famille de l’homme britannique restera forte”, a déclaré le porte-parole de la police.

Un juge décidera s’il convient de libérer les trois ou de les placer en détention provisoire.

“Nous soutenons la famille d’un Britannique décédé en Grèce et sommes en contact avec les autorités locales”, a déclaré un porte-parole du Foreign, Commonwealth and Development Office.