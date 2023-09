Un touriste britannique tombe de 300 pieds à mort depuis une échelle de montagne autrichienne populaire sur Instagram : rapport

Un touriste britannique a chuté de 300 pieds jusqu’à sa mort en Autriche alors qu’il grimpait sur une échelle aérienne populaire sur les photos Instagram, selon des rapports.

L’homme de 42 ans – dont le nom n’a pas été révélé publiquement – ​​a plongé mardi dernier dans une vallée des montagnes du Dachstein, près de Salzbourg, en Autriche, selon le Mirror.

Le site Internet a rapporté que deux équipages d’hélicoptère et plusieurs policiers se sont précipités sur les lieux après que l’homme soit tombé du bout d’une échelle de 120 pieds de long connue sous le nom de via ferrata, que les grimpeurs peuvent parcourir entre les falaises.

L’individu aurait été seul sur l’échelle, et les enquêteurs sur la chute ont exclu la négligence d’un tiers comme cause, a également déclaré The Mirror.

« D’après les conclusions de l’enquête policière, il s’agit clairement d’un accident », a également déclaré au Daily Mail un porte-parole de la police cité par le site Internet.

L’échelle de la montagne Grosser Donnerkogel, qui culmine à 2 739 pieds, est décrite sur un site Internet touristique de Dachstein comme étant « l’adrénaline ultime » et le « point culminant de chaque excursion d’escalade ».

« La nouvelle échelle panoramique de 40 mètres est la nouvelle attraction TOP [in] le Zwieselalm [region] pour les passionnés d’escalade. Flottant librement, l’échelle du ciel de 40 mètres de long vous emmène au-dessus d’une gorge profonde jusqu’au « Donnermandel ». De pures sensations fortes ! », poursuit-il.

« En plus d’une montée d’adrénaline, l’excursion d’escalade offre une vue fantastique sur le glacier du Dachstein, les montagnes environnantes et toute la vallée de Gosau », indique également le site Internet.

En 2020, la gymnaste Stefanie Millinger, qui se décrit comme une « athlète de l’extrême » sur son compte Instagram, a mis en ligne une vidéo d’elle accrochée à l’échelle d’une seule main pendant qu’elle jouait.

AVA, une société d’excursions qui propose des via ferrata dans le Colorado, affirme que les échelles permettent « aux personnes ayant une expérience limitée en alpinisme de traverser des zones montagneuses qui seraient autrement difficiles ou inaccessibles.

« Pour cette raison, on les trouve couramment dans les régions alpines, notamment en Europe et en Amérique du Nord », indique-t-on. « La longueur des via ferratas peut varier, avec des itinéraires plus courts ne prenant qu’une heure environ, et des itinéraires plus longs exigeant plus de temps et d’agilité physique. »