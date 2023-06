Un touriste britannique se noie devant son partenaire horrifié sur la plage de Majorque alors que les sauveteurs tentaient désespérément de le sauver

Un touriste BRITANNIQUE s’est noyé dans le hotspot de vacances britannique de Majorque devant son partenaire.

Les sauveteurs ont sorti de l’eau l’homme anonyme de 62 ans et les secouristes ont passé près d’une heure à essayer de le ranimer sur le sable.

Un Britannique de 62 ans est décédé jeudi Crédit : Solarpix

Leurs tentatives pour le sauver ont échoué et il a été déclaré mort sur les lieux.

La tragédie s’est produite sur une plage de la station balnéaire populaire de Puerto Pollensa, dans le nord-est de Majorque, qui est populaire auprès des vacanciers britanniques, dont beaucoup ont des résidences secondaires dans la région.

L’alarme a été déclenchée vers 15 h 30, heure locale, après que des sources bien placées ont déclaré que son partenaire avait alerté les sauveteurs.

L’un d’eux a déclaré: « Elle l’a vu flotter dans l’eau après être allé nager. Les sauveteurs l’ont sorti de l’eau et ont tenté de le ranimer avant que les secours ne prennent le relais à leur arrivée.

Le mort n’a pas été nommé.

Une enquête de routine sur le drame coordonnée par un juge d’instruction local a été lancée.

En avril, un Britannique s’est noyé devant son fils adolescent à Tenerife.

L’homme de 58 ans, dont le nom n’a pas été révélé, a été retiré de la mer par deux personnes, dont une infirmière qui lui a pratiqué la RCR après avoir fait un arrêt cardiaque alors qu’ils attendaient l’arrivée des secours.

Les secouristes ont continué d’essayer de le ranimer après avoir atteint les lieux, près du phare de Punta de Teno à la pointe nord-ouest de Tenerife, mais ils n’ont rien pu faire pour le sauver.

En mai, un bambin britannique s’est noyé dans la piscine d’une villa à La Nuria près de Benidorm.

Des sources ont déclaré qu’à l’époque, la mère de l’enfant de 19 mois se trouvait à la propriété avec trois des frères et sœurs du jeune à l’époque.

Puerto Pollensa, qui dans la langue majorquine locale est connue sous le nom de Port de Pollenca, est l’une des destinations préférées de l’île pour les vacanciers britanniques.

Elle est connue comme une station balnéaire familiale.

Les visiteurs au fil des ans ont inclus l’ancien Premier ministre David Cameron et sa famille et l’ancien cycliste professionnel sur route et sur piste Sir Bradley Wiggins.