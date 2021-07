Un touriste britannique prend un raccourci à travers un marais aux Maldives et plonge de 10 pieds dans une eau boueuse

Le touriste britannique Martin Lewis prend un raccourci à travers un marécage et plonge dans 10 pieds d’eau boueuse.

Martin, 50 ans, marchait sur la pointe des pieds dans le bourbier lorsqu’il a disparu avec une éclaboussure. Il réapparut quelques instants plus tard, essuyant la crasse de ses yeux.

Puis, couvert de boue, il a sauté sur une moto de location alors que le couple se dirigeait vers la plage des Maldives.

Martin, de Somerset, a déclaré: « Nous sommes actuellement aux Maldives et ma femme a suggéré de prendre un raccourci à travers l’île pour se rendre de l’autre côté.

« Je vais être honnête, je savais que mes pieds allaient se mouiller, j’ai même pensé que peut-être le bas de mon pantalon pouvait aussi se mouiller et j’ai pensé que ça pouvait faire une vidéo amusante, alors ma femme a commencé à filmer.

«Ce fut un choc total quand j’ai disparu dans le trou, et j’ai continué à descendre, je pense que le trou avait peut-être neuf à dix pieds de profondeur.

“J’ai été assez choqué, mais je n’ai pas été effrayé ni effrayé après avoir passé une semaine à plonger ici avec des requins tigres de 15 pieds.”

Il a poursuivi: « Après, j’ai atteint la surface, je me suis précipité dehors et je me suis assis là à me calmer pendant que la femme a ri pendant 10 bonnes minutes.

«Elle a été doublée la plupart du temps, essayant désespérément de ne pas se faire pipi.

“Ensuite, nous nous sommes éloignés et avons pris le cyclomoteur que nous avions loué et nous nous sommes dirigés directement vers la plage.”

