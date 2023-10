Un touriste britannique parmi trois assassinés par des terroristes liés à l’Etat islamique pendant un safari en Ouganda, selon la police

Un touriste BRITANNIQUE effectuant un safari en Afrique serait l’une des trois personnes assassinées par des terroristes islamistes.

Le groupe a été attaqué alors qu’il visitait le parc national Queen Elizabeth en Ouganda, avant que le vacancier ne perde la vie.

Un touriste britannique en safari en Afrique serait l’une des trois personnes assassinées par des terroristes islamistes. Crédit : ALAMY

La police ougandaise estime que les trois victimes ont été abattues par un groupe terroriste islamique lié à l’Etat islamique.

Le vacancier britannique, qui reste anonyme, voyageait avec un chauffeur de taxi sud-africain et local.

La voiture dans laquelle ils voyageaient a été retrouvée en flammes dans le parc national.

La police ougandaise soupçonne que des membres des Forces démocratiques alliées (ADF) – un groupe armé aligné sur l’État islamique (EI) – étaient à l’origine de l’attaque.

Le groupe est affilié à l’EI à travers sa division Afrique centrale ayant prêté allégeance mi-2019.

Ils ont été accusés d’avoir tué des milliers de villageois lors de fréquents raids au cours de la dernière décennie.

Le porte-parole de la police, Fred Enanga, a tweeté : « Nous avons enregistré une lâche attaque terroriste contre deux touristes étrangers et un Ougandais dans le parc national Queen Elizabeth.

« Les trois ont été tués et leur véhicule de safari incendié. »

Un porte-parole de l’Autorité ougandaise de la faune sauvage a déclaré que l’attaque avait eu lieu mardi soir à la périphérie du parc.

« Les personnes décédées, dont les noms ne sont pas divulgués, comprennent un Ougandais, un citoyen britannique et un citoyen sud-africain », a indiqué le porte-parole.

« En réponse à cet incident, l’UWA a informé la police ougandaise et d’autres agences de sécurité qui travaillent avec diligence pour établir la séquence précise des événements ayant conduit à cet horrible incident et pour identifier les responsables.

« Nous présentons nos plus sincères condoléances aux familles et aux proches des victimes, et nous partageons leur chagrin en cette période difficile. »

Les rebelles des ADF ont déjà mené des attaques dans la région et de l’autre côté de la frontière au Congo, où ils ont des bases.

L’Ouganda et le Congo ont lancé en décembre 2021 une opération terrestre et aérienne conjointe contre le groupe État islamique pour l’éliminer de l’est du Congo.

L’Ouganda affirme avoir réussi à tuer plus de 560 combattants et à détruire leurs camps.