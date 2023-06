Un touriste britannique disparu retrouvé mort sur une île de vacances après avoir «disparu lors d’une promenade matinale» lors d’un voyage en famille

Une touriste BRIT a tragiquement été retrouvée morte sur l’île de vacances de Fuerteventura après avoir apparemment disparu lors de sa promenade matinale.

Anne Baillie, 73 ans, a été vue pour la dernière fois à l’hôtel Riu Palace Tres Islas dans les îles volcaniques des Canaries mercredi matin dernier.

Anne Baillie a été tragiquement retrouvée morte après avoir disparu pendant des vacances en famille Crédit : Solarpix

Elle a été vue pour la dernière fois en train de quitter l’hôtel Riu Palace Tres Islas le 7 juin Crédit : Solarpix

On pense qu’elle passait des vacances en famille lorsqu’elle a disparu après avoir quitté le logement pour sa promenade matinale habituelle.

Une énorme recherche a été lancée pour la Britannique après que ses proches ont sonné l’alarme lorsqu’elle n’est pas revenue, selon des informations locales.

Les employés de l’hôtel auraient été parmi les volontaires qui ont aidé à la chasse.

Une organisation de services d’urgence gérée par le conseil local a ensuite confirmé que son corps avait été retrouvé dimanche.

Fuerteventura Emergencias a déclaré dans un communiqué: « Le corps sans vie du touriste anglais vu pour la dernière fois le 7 juin a été localisé dans le parc naturel des dunes de Corralejo dans la municipalité de La Oliva.

« Différentes organisations d’urgence et de sécurité avaient été impliquées dans la recherche. »

Le parc préservé abrite de vastes dunes de sable, les plus grandes des îles Canaries, et est populaire auprès des touristes qui affluent vers les plages immaculées.

La découverte du corps d’Anne aurait été faite tard samedi.

Vendredi, son fils dévasté, Alex, avait lancé un appel sincère aux habitants et aux touristes sur les réseaux sociaux pour qu’ils l’aident à retrouver sa mère.

Il a expliqué que certaines des affaires d’Anne – y compris son téléphone portable – avaient été retrouvées abandonnées sur une plage voisine.

Partageant une photo de sa mère bien-aimée, Alex, basé à Liverpool, a écrit: « Voici ma mère Anne Baillie.

« Elle est portée disparue depuis environ 9h30, mercredi 7 juin.

« Vu pour la dernière fois au RIU Palace Tres Islas avec des effets personnels trouvés sur la plage juste derrière l’hôtel RIU Oliva.

« Veuillez partager et contacter la police si vous l’avez vue dans la région. Merci. »

Une autopsie doit avoir lieu pour déterminer la cause du décès d’Anne, bien que les autorités ne la traitent pas comme suspecte à ce stade.

Les résultats seront ensuite envoyés à un tribunal d’instruction local, au lieu d’être immédiatement rendus publics comme il est normal en Espagne.

Un expatrié britannique basé à Fuerteventura qui avait informé les habitants de la recherche d’Anne a partagé la triste nouvelle dans un message Facebook.

Elle a écrit : « Malheureusement, le corps d’Anne a été découvert la nuit dernière sur les dunes.

« Merci à tous ceux qui ont aidé à rechercher et partagé le message de son fils.

« Nos pensées et nos plus sincères condoléances vont à sa famille et à ses amis en cette période terriblement difficile.

« Je sais que son fils a senti qu’il y avait une communauté incroyable sur l’île et cela signifie tellement pour lui. »

La zone où le corps du Britannique a été découvert se trouve au nord-est de Fuerteventura dans un paysage désertique plein de contrastes bordant l’océan bleu.

Les dunes de sable offrent des vues spectaculaires sur l’île de Lobos et Lanzarote, mais les visiteurs sont avertis de se méfier des forts courants.