Un touriste britannique de 36 ans a été tué et un autre grièvement blessé après qu’un scooter s’est écrasé dans un camion-poubelle sur une île thaïlandaise

Un touriste BRIT a été tué et un second grièvement blessé lorsque leur moto a percuté un camion-poubelle sur une île thaïlandaise.

On pense qu’un homme de 36 ans et son copain de 30 ans ont bu dans un bar local à Koh Samui avant d’essayer de rentrer à leur hôtel aux premières heures de jeudi matin.

Un Britannique de 36 ans et son copain sont morts dans un accident de moto en Thaïlande

On pense qu’ils ont enfoncé leur scooter Honda blanc à l’arrière du camion à ordures jaune vif tout en essayant de dépasser le véhicule alors qu’ils tournaient sur une route étroite et sombre vers 1 heure du matin, heure locale.

La police et les ambulanciers sont arrivés sur les lieux et ont pratiqué la RCR sur l’homme de 36 ans, qui était passager passager, pendant environ 10 minutes. Malheureusement, il a été déclaré mort et on a découvert qu’il avait le cou cassé et de graves blessures à la tête.

L’autre touriste a été emmené à l’hôpital de Koh Samui pour y être soigné.

Les agents ont déclaré que plusieurs canettes de bière ont été trouvées dans le compartiment de rangement sous le siège de la moto et qu’ils interrogeront le survivant une fois qu’il sera stable.

Le chauffeur de camion à ordures Atthaphon Wichien, 42 ans, a déclaré avoir appelé les services d’urgence après avoir entendu les deux hommes s’écraser à l’arrière du véhicule de déchets industriels.

Il a déclaré: “Au moment de l’incident, mon équipage et moi sommes allés ramasser des ordures dans la zone de la plage de Chaweng et nous nous dirigions vers l’usine d’élimination des ordures.

“Soudain, il y a eu un bruit fort au niveau de la roue arrière lors d’un virage.

“Alors nous nous sommes garés et sommes descendus pour voir. J’ai vu qu’une moto s’était écrasée et j’ai trouvé deux touristes blessés. J’ai immédiatement appelé la police et les ai informés de ce qui s’était passé. Je suis vraiment désolé.”

Les agents ont déclaré avoir trouvé des canettes et des bouteilles de boissons alcoolisées sous le siège de la moto.

La police pense que le touriste a peut-être bu dans des bars à proximité avant de retourner à son logement.

Le lieutenant-colonel Chatchavil Nakmousik a déclaré: “Dès l’enquête initiale, nous avons constaté que les deux véhicules roulaient dans la même direction. Le camion à ordures était à l’avant.”

Il a dit que la victime de 36 ans était le passager.

“Le conducteur a tenté de doubler le camion poubelle mais n’a pas pu, ce qui a provoqué une collision. Nous allons convoquer le chauffeur du camion ainsi que le touriste blessé pour un interrogatoire. Nous allons également vérifier via la vidéosurveillance”, a-t-il ajouté.

The Sun Online a contacté le bureau des affaires étrangères, du développement et du Commonwealth pour obtenir des commentaires.

La Thaïlande a l’un des pires bilans de sécurité routière au monde, avec des dizaines de touristes et d’expatriés tués chaque année sur les routes.

En juin, la missionnaire chrétienne canadienne Marine Scott, 49 ans, a été tuée sur le coup après avoir été heurtée par une camionnette alors qu’elle faisait du vélo à Kanchanaburi.

Les ministres se sont fixé pour objectif de réduire le nombre de décès de 32,7 décès pour 100 000 habitants à 12 pour 100 000 habitants d’ici 2027.