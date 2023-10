Un touriste britannique de 27 ans retrouvé mort sur une plage idyllique au Portugal après que les habitants ont tiré la sonnette d’alarme

Un BRITANNIQUE a été retrouvé mort sur une plage paradisiaque de l’Algarve.

Le corps du routard de 27 ans a été découvert aujourd’hui vers 8 heures du matin sur la plage de sable blanc de l’île d’Armona, au large de la ville d’Olhao, au Portugal.

Un touriste britannique de 27 ans a été retrouvé mort sur une plage paradisiaque de l’Algarve au Portugal Crédit : Solarpix

Une enquête est en cours pour tenter d’établir la cause du décès Crédit : Solarpix

Les services d’urgence, dont la police maritime, sont intervenus après qu’un local a tiré la sonnette d’alarme. Crédit : Solarpix

Ils se sont immédiatement rendus sur place mais n’ont rien pu faire pour sauver l’homme.

Une enquête est en cours aujourd’hui pour tenter d’établir la cause du décès, une noyade accidentelle étant évoquée comme une possibilité par des sources locales bien placées.

Une source policière a déclaré : « Vers 8 heures du matin, un habitant de l’île a contacté la police pour signaler qu’un corps se trouvait sur la plage.

« Une équipe de la Police Maritime et des sauveteurs d’Olhao se sont rendus sur place et ont trouvé un homme sans vie allongé sur le sable.

« Il était en position fœtale, face contre terre, en short et torse nu.

« Le corps était encore mouillé, même si la marée basse était aujourd’hui vers 6h30, ce qui suggérait qu’il avait été dans l’eau.

« Le corps se trouvait en fait entre les lignes de marée haute et de marée basse. »

Une autopsie devrait avoir lieu dans les prochaines heures et sera essentielle pour aider la police à découvrir ce qui a pu se passer.

La police affirme qu’il n’y avait aucun signe visible de violence sur le corps du mort.

Son passeport a été retrouvé dans un sac à dos près de chez lui.

Plusieurs personnes ont été interrogées sur l’île par les enquêteurs de la police.

Une autre source proche du dossier a ajouté : « Selon des locaux, il a été vu la veille de son dîner dans un restaurant de l’île sans aucun signe indiquant qu’il était en difficulté ou malade.

« Il ressemblait à un voyageur à cause, entre autres, du sac à dos qu’il avait avec lui, qui était un de ces grands sacs souvent utilisés par les routards.

« Tout laisse à penser que le mort est entré dans l’eau cette nuit-là.

« Seule une autopsie pourra désormais préciser ce qui s’est passé, s’il a été victime d’un malaise soudain, ou s’il s’est cogné la tête en plongeant ou encore s’il a été surpris par la marée montante alors qu’il dormait sur la plage.

« Rien à ce stade n’indique que sa mort soit le résultat d’un acte criminel. »

L’île d’Armona – Ilha da Armona en portugais – est célèbre pour sa belle plage.

L’île mesure un peu moins de six milles de long et un peu plus d’un demi-mile de large.

Il fait partie du parc naturel de Ria Formosa.

Une cinquantaine de personnes vivent sur l’île en permanence et dépendent essentiellement de la pêche et du tourisme.

Il n’y a pas de voitures sur l’île.

Un article de voyage dit à propos de cette destination populaire : « Si vous aimez la nature pure, vous adorerez cet endroit. »