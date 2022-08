Un touriste britannique de 25 ans plonge dans la mort en escaladant le «volcan de l’enfer» de 15 000 pieds en vacances

Un BRIT est mort dans un plongeon d’horreur alors qu’il tentait d’escalader un volcan en Équateur.

Gil Banks, 25 ans, tentait de résumer le volcan Rucu Pichincha près de Quito lorsqu’il est tombé à mort le dimanche 14 août.

Banks, originaire de Londres, aimait voyager en Amérique du Sud après avoir terminé son service militaire.

Ses amis lui ont rendu hommage en disant qu’il avait un “beau sourire” et qu’il était un “coureur extraordinaire”.

L’immense volcan Pinchincha culmine à 4 784 m.

Et sa plus récente éruption a eu lieu en août 1998, laissant Quito à proximité couvert de cendres.

Le volcan a été surnommé “l’enfer” ou le “monde souterrain” par le géographe français Charles-Marie de La Condamine.

Après être né dans la capitale, il a déménagé en Écosse où il a grandi à Newton Mearns avant d’émigrer en Israël.

Sa mort a été confirmée dans un communiqué publié par l’ambassade d’Israël en Équateur.

Il a été signalé qu’il venait de terminer son service militaire israélien obligatoire car il travaillait avec une unité militaire d’élite.

Ami et entraîneur Eduardo Finkelstein a déclaré: “Je me souviens de lui, avec ses cheveux roux sauvages et son grand sourire.

“C’était un coureur extraordinaire.”

Le copain d’enfance Oz Hochman a ajouté: “Ce fut un grand honneur et amusant pour moi de faire partie de son voyage qui devait se terminer complètement différemment.

“Je ne peux pas croire que je me sépare de vous mais, d’un autre côté, je sais que les expériences avec vous m’accompagneront jusqu’à la fin du monde.” “