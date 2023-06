Un touriste britannique de 22 ans décède après avoir plongé du troisième étage de l’hôtel d’Ibiza alors qu’un copain est interrogé par des flics

Un touriste BRIT est décédé après avoir plongé du troisième étage d’un hôtel de la station balnéaire d’Ibiza à San Antonio.

L’homme de 22 ans a été déclaré mort sur les lieux après la chute d’horreur vendredi matin.

1 L’homme de 22 ans est tombé mortellement du troisième étage à San Antonio Crédit : Getty

Les détails de l’incident sur l’île de la fête n’ont pas encore été révélés, bien que l’alarme ait été déclenchée vers 11 heures aujourd’hui.

Des sources bien placées ont déclaré que le vacancier était tombé du balcon d’une chambre dans laquelle il se trouvait avec un ami dans un hôtel trois étoiles économique.

Le copain, dont la nationalité n’est pas connue, est maintenant interrogé par les flics à la suite de la tragédie.

Un initié de la police a déclaré: «Cet incident fait toujours l’objet d’une enquête.

« Toutes les pistes d’enquête sont explorées et il est encore trop tôt pour dire exactement ce qui s’est passé. »

Un porte-parole de la Garde civile a réitéré les commentaires, expliquant que la mort du Britannique fait toujours l’objet d’une enquête.

Ils ont déclaré: «Un Britannique de 22 ans est décédé ce matin après avoir plongé du troisième étage d’un hôtel à San Antonio.

« L’incident fait toujours l’objet d’une enquête. »

Les amis auraient séjourné à l’Azuline Hotel Llevant, situé à proximité de la gare routière de San Antonio.

Il est décrit sur les sites Web de voyage comme « l’endroit idéal pour profiter de la vie nocturne de la station balnéaire ».

Il se trouve à seulement 200 mètres de la plage de San Antonio.

Un autre site Web de voyage indique : « La vie nocturne, les bars, les boutiques et les restaurants de la station balnéaire entourent cet hôtel bien situé, et le port pittoresque n’est qu’à quelques rues.

“Cet hébergement est un choix parfait pour des vacances amusantes à Ibiza avec votre partenaire ou vos amis.”

On pense que le Britannique a atterri sur la route devant un salon de tatouage.

Des agents de la Garde civile ont caché l’endroit où son corps s’est retrouvé avec des bâches tendues sur la route et ont arrêté les gens en s’approchant trop près en le bouclant avec du ruban adhésif de police.

Les premiers rapports indiquaient que le touriste britannique était tombé d’un cinquième étage, mais des sources bien placées ont déclaré qu’il se trouvait sur le balcon du troisième étage d’une chambre où il aurait séjourné.

Un porte-parole d’un centre de coordination d’urgence géré par le gouvernement régional a déclaré: «Nous avons reçu le premier appel à 10h50, heure locale.

« Les appels reçus indiquaient qu’un homme d’une vingtaine d’années avait plongé d’un hôtel à San Antonio.

« La police et les ambulanciers ont été mobilisés dans le cadre de l’intervention d’urgence. »

Une source sanitaire a déclaré: « L’homme avait déjà fait un arrêt cardiaque au moment où la première ambulance est arrivée.

« Les intervenants de la santé ont tenté de lui sauver la vie mais n’ont pas pu le faire. »

Une réceptionniste de l’hôtel où s’est produit l’incident a déclaré : « On nous a dit de ne rien dire par la police et de toute façon on ne sait pas vraiment ce qui s’est passé.

« Cela s’est produit il y a relativement peu de temps et fait toujours l’objet d’une enquête. »

Une Britannique de 24 ans est décédée en septembre de l’année dernière après avoir plongé d’un balcon de l’hôtel Rosamar à Cala de Bou, à quelques minutes en voiture de San Antonio.

Son partenaire anonyme aurait été avec elle à l’époque.

Il aurait dit à la police qu’elle était tombée à environ 30 pieds d’un balcon du deuxième étage.